Можно ли купить Lada Granta по цене из рекламы? Блогер решил проверить!

Александр



Пикабушник AvtoBloger провёл эксперимент: он увидел на сайте АвтоВАЗа и в рекламе различных автосалонов, что Lada Granta в версии Standart стоит от 749 900 рублей, и решил проверить, можно ли купить этот автомобиль по заявленной цене.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

AvtoBloger  позвонил первому дилеру, там заявили, что «Гранта» в базовой комплектации за 749 900 есть в наличии. Он приехал в салон в надежде увидеть автомобиль по заманчивой цене, но ему сказали, что её продали вчера, зато есть почти то же самое — в комплектации Classic за 966 тысяч. Услышав, что это дорого, предложили оформить кредит с первым платежом 10% от цены и ставкой 19,9% годовых.

Второй дилер был немного креативнее. Он сказал, что базовая «Гранта» теоретически есть, но на деле её нет, поскольку она продаётся только с пакетом дополнительного оборудования. За 156 тысяч рублей доплаты предлагаются коврики (12 тысяч), сигнализация (35 тысяч), защита картера (28 тысяч) и другие дополнения. В итоге машина начинала стоить не 749 900, а 905 900 рублей.



Третий дилер оказался самым честным. Менеджер прямо сказал, что базовые «Гранты» отсутствуют в свободной продаже, они расходятся только по предзаказам и госпрограммам в минимальном количестве. На вопрос, зачем тогда в рекламе этой модели писать цену 749 900 рублей, он ответил, что это примерно как с акциями в супермаркете, когда указана цена со скидкой 50%, а по факту уценивается только второй товар или нужно купить не менее трёх упаковок.

В одном из салонов машина всё же нашлась, она стояла на парковке, но оказалось, что она ждёт, когда за ней приедет купивший её дедуля, оформивший предзаказ тремя месяцами ранее. Менеджер разоткровенничался и поведал, что на каждый салон приходит по 2-3 таких автомобиля в квартал, почти все они уходят по госпрограммам, а остальные по предзаказу со временем ожидания от 2 до 4 месяцев.

AvtoBloger делает вывод, что Lada Granta за 749 900 рублей это что-то мифическое, реальные цены на этот автомобиль отличаются от рекламы, а в салонах пытаются навязать обязательные допы, подсунуть более дорогую модификацию и оформить кредит.

15
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
«АвтоВАЗ» представил свою замену Hyundai Starex и Mercedes Vito. Хотите посмотреть?
Белорусский автобренд Belgee привез в Россию два свежих и очень доступных кроссовера. Можно присмотреться
Новая Lada Aura начала продаваться официально. Что под капотом и сколько стоит?

Рекомендации

Рекомендации

5 причин купить робот-пылесос ECOVACS DEEBOT N30 PRO OMNI

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+1063
iron-i
Очевидное-невероятное)
3 мая 2025 в 16:15
#
+15
dimonker
Так подорожала гранта, на 150т.
3 мая 2025 в 16:41
#
Volnorez Uraganov
+75
Volnorez Uraganov
Господи да почему же все наши машины имеют такой отвратный дизайн , что снаружи ,что внутри, так было и так видимо будет всегда,
3 мая 2025 в 19:09
#
tellurian
+2349
tellurian Volnorez Uraganov
Это удивительно. Учитывая количество видов и вариантов на выбор. Да и дайнеров хороших в стране много.
Вот бы узнать истинную причину этого.
4 мая 2025 в 14:16
#
+271
просто дед tellurian
Истинная причина в том что автоваз это по факту гос компания. Только частная компания может держать достойное качество и цену постоянно что то придумывать и улучшать, потому что частной компании приходится конкурировать именно этим, а не «а давайте на иномарки введем налог на просто так чтобы покупали нашу к…кашку»
4 мая 2025 в 14:58
#
Pavel Nikiforov
+756
Pavel Nikiforov Volnorez Uraganov
потому что управленческий аппарат такой дебильный.
менеджеров больше, чем дизайнеров, при этом зп они хотят не 25тыр XD
вот и уходят все бабки на топов, а не на разработки и наладку производства.
при очередном отчетном периоде вместо увольнения бесполезных топов, которые нихрена не могут ничего организовать, а тупо паразитируют, увольняют простых рабочих, клянчат бабки у государства...
5 мая 2025 в 09:30
#