Можно ли купить Lada Granta по цене из рекламы? Блогер решил проверить!





Пикабушник AvtoBloger провёл эксперимент: он увидел на сайте АвтоВАЗа и в рекламе различных автосалонов, что Lada Granta в версии Standart стоит от 749 900 рублей, и решил проверить, можно ли купить этот автомобиль по заявленной цене. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

AvtoBloger позвонил первому дилеру, там заявили, что «Гранта» в базовой комплектации за 749 900 есть в наличии. Он приехал в салон в надежде увидеть автомобиль по заманчивой цене, но ему сказали, что её продали вчера, зато есть почти то же самое — в комплектации Classic за 966 тысяч. Услышав, что это дорого, предложили оформить кредит с первым платежом 10% от цены и ставкой 19,9% годовых.Второй дилер был немного креативнее. Он сказал, что базовая «Гранта» теоретически есть, но на деле её нет, поскольку она продаётся только с пакетом дополнительного оборудования. За 156 тысяч рублей доплаты предлагаются коврики (12 тысяч), сигнализация (35 тысяч), защита картера (28 тысяч) и другие дополнения. В итоге машина начинала стоить не 749 900, а 905 900 рублей.Третий дилер оказался самым честным. Менеджер прямо сказал, что базовые «Гранты» отсутствуют в свободной продаже, они расходятся только по предзаказам и госпрограммам в минимальном количестве. На вопрос, зачем тогда в рекламе этой модели писать цену 749 900 рублей, он ответил, что это примерно как с акциями в супермаркете, когда указана цена со скидкой 50%, а по факту уценивается только второй товар или нужно купить не менее трёх упаковок.В одном из салонов машина всё же нашлась, она стояла на парковке, но оказалось, что она ждёт, когда за ней приедет купивший её дедуля, оформивший предзаказ тремя месяцами ранее. Менеджер разоткровенничался и поведал, что на каждый салон приходит по 2-3 таких автомобиля в квартал, почти все они уходят по госпрограммам, а остальные по предзаказу со временем ожидания от 2 до 4 месяцев.AvtoBloger делает вывод, что Lada Granta за 749 900 рублей это что-то мифическое, реальные цены на этот автомобиль отличаются от рекламы, а в салонах пытаются навязать обязательные допы, подсунуть более дорогую модификацию и оформить кредит.