Можно с ключами: iPhone 17 проверили на устойчивость к царапинам





Ютубер JerryRigEverything проверил iPhone 17 на устойчивость к царапинам. По его словам, за десять лет тестов он не встречал столь защищенного смартфона. Ютубер JerryRigEverything проверил iPhone 17 на устойчивость к царапинам. По его словам, за десять лет тестов он не встречал столь защищенного смартфона.

Проверка подтвердила, что Apple не преувеличила возможности Ceramic Shield 2 — даже на седьмом уровне острый предмет не оставил явно выраженных царапин на экране. Стоит отметить, что речь идет именно о физическом воздействии, а не о падении с высоты. Столкновение с твердыми поверхностями айфон вряд ли переживет.Задняя стеклянная спинка спокойно перенесла сражение с ключами, монетками и медным проводом, но сдалась перед острой алюминиевой линейкой и титановой трубкой. Сапфировое стекло камер также не повредилось во время проверки.Погнуть смартфон руками не удалось — iPhone 17 прогибается, но моментально принимает былую форму. Самым уязвимым местом стала алюминиевая рамка — анодированное покрытие царапается без проблем острием канцелярского ножа.Автор ролика подытожил, что iPhone 17 очень прочное устройство и если все подойдут к защите столь скрупулезно, то он останется без работы.