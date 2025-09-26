Можно с ключами: iPhone 17 проверили на устойчивость к царапинам

Ютубер JerryRigEverything проверил iPhone 17 на устойчивость к царапинам. По его словам, за десять лет тестов он не встречал столь защищенного смартфона.
Задняя стеклянная спинка спокойно перенесла сражение с ключами, монетками и медным проводом, но сдалась перед острой алюминиевой линейкой и титановой трубкой. Сапфировое стекло камер также не повредилось во время проверки.
Погнуть смартфон руками не удалось — iPhone 17 прогибается, но моментально принимает былую форму. Самым уязвимым местом стала алюминиевая рамка — анодированное покрытие царапается без проблем острием канцелярского ножа.
Автор ролика подытожил, что iPhone 17 очень прочное устройство и если все подойдут к защите столь скрупулезно, то он останется без работы.