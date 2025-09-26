Можно с ключами: iPhone 17 проверили на устойчивость к царапинам

Артем
Снимок экрана 2025-09-26 121643.png

Ютубер JerryRigEverything проверил iPhone 17 на устойчивость к царапинам. По его словам, за десять лет тестов он не встречал столь защищенного смартфона.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Проверка подтвердила, что Apple не преувеличила возможности Ceramic Shield 2 — даже на седьмом уровне острый предмет не оставил явно выраженных царапин на экране. Стоит отметить, что речь идет именно о физическом воздействии, а не о падении с высоты. Столкновение с твердыми поверхностями айфон вряд ли переживет.

Задняя стеклянная спинка спокойно перенесла сражение с ключами, монетками и медным проводом, но сдалась перед острой алюминиевой линейкой и титановой трубкой. Сапфировое стекло камер также не повредилось во время проверки.

Погнуть смартфон руками не удалось — iPhone 17 прогибается, но моментально принимает былую форму. Самым уязвимым местом стала алюминиевая рамка — анодированное покрытие царапается без проблем острием канцелярского ножа.

Автор ролика подытожил, что iPhone 17 очень прочное устройство и если все подойдут к защите столь скрупулезно, то он останется без работы.


1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
VK
Cсылки по теме:
iPhone 17 Pro Max против Samsung Galaxy S25 Ultra: кто лучше выдерживает падения?
Доигрались? Apple оставила жителей Европы без новых функций iOS 26 и грозится перестать продавать там гаджеты
Apple раскрыла секрет зацарапанных iPhone 17 Pro. Оказывается, это всего лишь иллюзия!

Рекомендации

Рекомендации

Выгоднее не бывает: iPhone 16 рухнул в цене перед выходом новой модели
Умный апгрейд: обзор беспроводного пылесоса Dreame Z20 Essential
5 причин, почему вам нужен обновленный HUAWEI MatePad 11,5 2025 PaperMatte прямо сейчас

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+312
просто дед
Оч редко смотрю какие то обзоры, но тут чисто случайно выпал какой то Вилсаком который сравнивал на царапучесть 15,16,17
И как бы 17 был самый царапучий.
О легко оставить след, который потом ничем не затрешь, так что хз
Сегодня в 11:53
#
kardigan
+4173
kardigan rolaks
Правильно-Петухов он🤪
Сегодня в 13:56
#
Вася Вотафаков
+6365
Вася Вотафаков
Сколько было разных айфонов, царапки все равно появляются по непонятной причине. Ношу тел всегда в отдельном кармане.
7 минут назад
#