МТС объявляет о старте продаж смартфона HUAWEI nova Y74

Компания МТС объявила о старте продаж смартфона HUAWEI nova Y74. Новинка поступил в розничную сеть оператора и доступна в голубом и чёрном цветах по цене 15 990 рублей за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также 17 990 рублей за конфигурацию 8 + 256 ГБ. Смартфон рассчитан на активное ежедневное использование и сочетает в себе ёмкий аккумулятор, прочный корпус и эргономичный дизайн толщиной 8,32 мм. Как отметил коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов, сегмент устройств стоимостью 15–20 тысяч рублей остаётся одним из самых востребованных на российском рынке.Главной особенностью HUAWEI nova Y74 стала кремний-углеродная батарея ёмкостью 6620 мА·ч, которая обеспечивает стабильную работу в течение всего дня и не теряет энергоёмкость при температуре до -20°C. Устройство поддерживает быструю зарядку HUAWEI SuperCharge Турбо мощностью 40 Вт. Смартфон получил два высших пятизвёздочных сертификата надёжности от SGS и Центра сертификации качества Китая: корпус выдерживает падения с высоты до 1,8 метра, статическое давление до 65 кг и защищён от пыли и брызг по стандарту IP64. На торце устройства расположена программируемая аппаратная кнопка X, которая в одно нажатие открывает выбранные приложения, заметки или фонарик.Смартфон оснащён 6,67-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 850 нит, который прошёл сертификацию SGS на минимальную нагрузку на зрение. Основная камера на 50 МП с ИИ-алгоритмами обеспечивает точную цветопередачу и портретные снимки с естественным размытием фона, а фронтальная камера имеет разрешение 8 МП с функциями бьютификации. Устройство работает на оболочке EMUI 12 с встроенными Центром защиты системы и Центром конфиденциальности, позволяющими блокировать таргетированную рекламу. Приобрести HUAWEI nova Y74 можно в салонах и интернет-магазине МТС.