Музыка с зарядом: обзор наушников 3 в 1 Anker Soundcore P41i

Anker выпустила весьма неординарный гаджет Soundcore P41i — наушники-пауэрбанк. Встроенный аккумулятор на 3000 мА·ч выручит, когда смартфон на нуле в самый нужный момент, а розетки под рукой нет. Или позволит слушать треки до 8 дней подряд и не думать о зарядке. А еще есть и удобная подставка для телефона, и встроенный кабель, и информативный дисплей. Удобно ли пользоваться таким мультитулом от мира аудио и что по звуку — рассказываем в этом обзоре.
Содержание• Технические характеристики
• Комплектация
• Дизайн, эргономика, возможности
• Управление и функциональность
• Звук и шумоподавление
• Автономность
• Впечатления
Технические характеристики
• Звучание: 11 мм, 14 Ом, 20 Гц — 20 кГц
• Кодеки: SBC, AAC
• Порт: USB-С
• Многоточечное подключение: есть
• Передача голоса: 6 микрофонов
• Шумоподавление: есть
• Bluetooth: 5.3
• Аккумулятор: кейс — 3000 мА·ч, наушники — по 60 мА·ч
• Время воспроизведения: до 12 ч на одном заряде, до 192 ч с кейсом
• Защита: IPX5
• Вес наушника: 5,3 г
• Габариты кейса: 76×60×30 мм, 120 г
• Беспроводная зарядка: нет
• Дополнительные функции: пауэрбанк, подставка для смартфона
Комплектация
Soundcore P41i поставляется в компактной белой коробке с изображением гаджета и перечислением характеристик. В комплекте кейс с наушниками, встроенным кабелем USB-C, документация и четыре пары силиконовых амбушюров разного калибра: XS, S, L и XL. Стандартные «эмки» установлены по умолчанию. Доступны белый и черный цвета. У меня на тесте оказался второй вариант.
Дизайн, эргономика, возможностиНачнем с зарядного кейса. Прямоугольная коробочка весом в 120 г и размером определенно выделяется по габаритам среди большинства беспроводных наушников. Тому есть вполне резонное объяснение — модель не только удивляет высочайшей автономностью, но и может воскресить разрядившийся смартфон или другой гаджет. Оформить экстренную дозаправку в пути позволяет встроенный аккумулятор на 3000 мА·ч и кабель USB-C, что прицеплен к левой стороне корпуса петлей. Последний работает в обе стороны — как на прием, так и на отдачу заряда.
А чтобы футляр не болтался неказисто на коротком проводке на адаптере питания, сзади предусмотрен дополнительный порт для зарядки.
Мини-пауэрбанк в кармане — это круто, но, честно говоря, дело не самое удобное. Даже в просторных штанах кейс заметно выпирает. Для сравнения возьмем Soundcore Liberty 5, толщина которых не так уж и отличается от героя обзора, да и длина не критична.
Погоду портят недостаточно плавные грани, поэтому наушникам самое место в рюкзаке или сумке. Сам собой напрашивается вариант фиксации карабином, но ручаться за него сложно, поскольку надежность конструкции остается загадкой.
Покрытие корпуса внутри и снаружи матовое, немаркое. Глянцем отдает лишь выемка под сами наушники, но вряд ли кто будет разглядывать отпечатки пальцев в столь недоступном месте. Крышка легко откидывается и уверенно захлопывается доводчиком.
Большую часть передней грани занимает дисплей с информацией о заряде кейса в процентах и каждого из наушников в формате левой и правой шкалы. Также при сопряжении загорается логотип Bluetooth, о заряде стороннего гаджета маякнет стрелка вверх и молния, когда футляр подключен к розетке.
Дисплей активируется поднятием крышки или кнопкой на правой грани.
А еще Soundcore P41i — это подставка. Чуть ниже слота для наушников есть откидная панелька, что держит смартфон горизонтально, опираясь на крышку. Так можно смотреть видео и заряжать аккумулятор встроенным проводом одновременно.
Сами наушники представляют собой глянцевые «фасолины» с плавным переходом в ножку, внешняя поверхность которой отличается более светлым оттенком и матовым покрытием. При весе в 5,3 г каждая они крепко держатся в ушах и не выпадают при беге или прыжках на скакалке.
Дополнительное сцепление создает мягкий, при этом не скользкий силикон амбушюров. Также отмечу влагозащиту по стандарту IPX5 — наушникам (но не кейсу) не страшны капли дождя и пота, однако плескаться в душе с ними не стоит.
Управление и функциональностьУправление в Soundcore P41i реализовано легким касанием вершины ножки. Срабатывают они безотказно, поддерживается несколько видов тапов: одиночное, двойное, тройное и удержание. Таким образом, у нас под рукой (а точнее под ухом) практически все возможные функции. Однако стоит отметить, что регулировать громкость в таком формате — занятие не очень удобное. Для этого более подходят свайпы. Настройки можно поменять или отключить в фирменном приложении Soundcore, которое доступно как на iOS, так и на Android. Что в нем есть:
• Информация о заряде. Подскажет, когда наушники и кейс пора поставить на зарядку
• Режимы шумоподавления. Здесь можно задать его интенсивность по шкале от 1 до 5, активировать режим прозрачности, включить защиту от ветра
• Звуковые эффекты. Можно активировать HearID и настроить звук в зависимости от остроты слуха, выбрать один из 22 пресетов или настроить эквалайзер
• Эффект погружения. Содержит «игровой» режим с низкой задержкой и режим «кино» с объемным 3D-звучанием
• Элементы управления. Меню настройки касания каждого из наушников
• Безопасный уровень громкости. Позволяет установить лимит громкости от 75 до 100 дБ
Еще порция настроек ждет в иконке с шестеренкой в правом верхнем углу. Сюда входят:
• Проверка прилегания. Тест на плотность прилегания устройства к уху
• Тональный сигнал запроса. Управление звуками при взаимодействии с наушниками
• Двойное соединение. Подключение наушников к двум устройствам для быстрого переключения между ними
• Автоматическое выключение. Установка автовыключения при бездействии наушников от 10 до 60 мин
• Поиск устройства. Позволяет найти наушники с помощью звукового сигнала
• Виджет. Быстрый доступ к настройкам на экране смартфона
Звук и шумоподавлениеSoundcore P41i получили 11-мм драйверы с диапазоном частот 20 Гц — 20 кГц. На старте я было разочаровался в звуковых возможностях гаджета, однако после активации HearID все изменилось в лучшую сторону. Басы стали гуще и объемнее, середина наполнилась деталями, а верхние обрели кристальность и яркость. Для металхэдов модель может не подойти — партии плотного деткора чувствуются запертыми и нередко сливаются в единую дорожку. Инструментальные треки, а также композиции с упором на вокал, на мой взгляд, — наиболее подходящие варианты для данной гарнитуры. Тут и с детализацией все в порядке, и нет ощущения каши в ушах. Всеядными Soundcore P41i назвать сложно, но большинству любителей легких жанров вроде трип-хопа, рэпа, поп-музыки и классики, а также несильно агрессивной электроники, они определенно придутся по вкусу. По громкости у Anker все стабильно с запасом — 50-60% хватает для комфортного прослушивания.
К активному шумоподавлению претензий нет. При его максимальном уровне и все вентиляторы, стиральные, посудомоечные машинки и прочая бытовая утварь исчезают при активации ANC. То же самое касается гула метро или оживленных маршруток.
Качество микрофонов также на высоком уровне. Во всяком случае, ни в разговоре через мессенджеры, ни по обычной сотовой связи собеседники не жаловались на мой неразборчивый или глухой голос.
Автономность
В каждом наушнике стоят аккумуляторы емкостью по 60 мА·ч. Это дает 12 часов прослушивания музыки в стандартном режиме и 10 ч с максимальным шумодавом при среднем уровне громкости. Десять минут дозаправки в кейсе продлят работу еще на 5 часов, а для полного заряда потребуется 45 минут. Жирная батарея на 3000 мА·ч в сумме дает свыше 190 часов. Сам кейс через встроенный или отдельный кабель пополняется за 5 часов на 100%.
Впечатления
Сейчас Anker Soundcore P41i у ритейлеров предлагают за 7 500 руб и на тысячу дешевле на маркетплейсах. В первую очередь модель хочется посоветовать тем, кто часто курсирует из города в город, катается в командировки или путешествия. Достать такую коробочку из рюкзака и смотреть сериальчики на столике поезда или самолета действительно удобно. При всем желании, можно и в карман засунуть, что даст плюс 192 часа музыки и минус 5 баллов комфорта. Однако не самая удачная эргономика кейса — это, пожалуй, единственный минус гаджета. С другой стороны, если вы круглогодично ходите в джоггерах с широкими боковыми кармашками, то найти место для мини-пауэрбанка не составит труда.
В остальном устройство вызывает только приятные эмоции: достойный звук, хорошее шумоподавление, широкий набор функций в приложении и встроенный кабель для зарядки. Стоит отметить, что есть аналогичная модель в комплекте с переходником Lightning под «яблочные» устройства. Он крепится в слоте с внутренней стороны крышки, при этом разницы в цене я не заметил. Рекомендую поискать именно такую версию, лишним не будет.