





Министерство внутренних дел пожаловалось на работу серверов снабженных процессорами «Эльбрус». Проблема оказалась не только в медленной загрузке.По словам ведомства, серверы на процессорах «Эльбрус 8С» не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации, имеет проблемы совместимости с отечественным софтом, а обновление всей IT-инфраструктуры в целом, движется в крайне медленном темпе. Подобный подход не способствует «достаточному уровню отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов».Поставщик серверов для министерства «Норси-Транс» знает о проблеме процессоров. По словам гендиректора, многие проблемы совместимости софта исправлены в новом процессоре «Эльбрус 8CB», который придет на смену предшественнику. Проблема ввода-вывода данных решается путем обновления операционной системы и правильной настройкой программного обеспечения. При таких условиях, показатели производительности увеличатся в несколько раз. По вопросу загрузки ОС с носителей — разрабатывается обновление.В конце прошлого года ряд заказчиков, в том числе и «Сбербанк», остались недовольны работой отечественных серверов.