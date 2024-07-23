Мы снимали портреты на Honor 200 Pro с новым режимом Harcourt: вот что получилось

Компания Honor представила свою номерную новинку — смартфон Honor 200. Одна из главных фишек устройства — фирменный портретный режим Harcourt, который нам уже удалось протестировать. Рассказываем и показываем как это было.
В середине месяца мы сгоняли в Дагестан вместе с профессиональным фотографом Олегом Зотовым. Он рассказал нам об основных принципах портретной съемки, а также наглядно продемонстрировал, как можно сделать на смартфон красиво.
Что за режим такой HarcourtОб этом мы уже рассказывали в отдельной заметке. Если кратко, в разработке принимало участие парижское портретное фотоателье Harcourt — отсюда и название.
Цветовые профили Harcourt активируются по нажатию соответствующей кнопки в видоискателе. Всего доступны три предустановки:
- Harcourt Vibrant улучшает освещение, тени и цвета для ярких и наполненных жизнью повседневных портретов
- Harcourt Color подходит для съемки в винтажной стилистике, он добавляет теплые тона и снижает насыщенность
- Harcourt Classic вдохновлен классической черно-белой портретной фотографией студии Harcourt
День 1: Harcourt ClassicМастер-класс со студийным светом. Мы изучили новые приёмы расстановки света, а также узнали, что вместо дорогущего оборудования можно использовать простейший сетап из двух банальных фонариков.
Олег рассказал, как с помощью освещения задавать атмосферу снимка. К примеру, если направить один из источников света снизу вверх на лицо, то можно получить зловещую картинку.
Я немного попозировал и вот что получилось:
День 2: Harcourt Color и Harcourt VibrantНа протяжении поездки мы продолжили изучать основы портретной съемки в разных условиях. Во второй день пребывания в Дагестане мы заглянули в лавку к местным ремесленникам и уже попробовали себя в построении визуального нарратива с помощью портретов.
Мы акцентировали внимание на цветных режимах Harcourt Color и Harcourt Vibrant, а вот что получилось у меня на камеру Honor 200 Pro:
День 3: Harcourt под открытым небомВ третий день мы отправились на бархан, чтобы сменить локацию и посмотреть, на что способна камера Honor 200 Pro без студийного света.
Вот несколько снимков от Олега Зотова, Harcourt Color:
А как дела обстоят с пейзажамиВо время поездки по Дагестану мы посетили фантастические локации, от которых буквально захватывало дух. Было бы странным не воспользоваться всем этим, чтобы наделать шикарные снимки.
Пейзажная съемка от Олега Зотова:
Что по характеристикам смартфонаСмартфон оснащается тройной камерой 50 + 50 + 12 МП, а разрешение фронтальной камеры составляет 50 МП. Honor 200 Pro получил 6,79-дюймовый OLED-экран. В качестве аппаратной платформы используется Snapdragon 8s Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и накопитель ёмкостью 512 ГБ. Автономную работу обеспечивает кремний-углеродная батарея на 5200 мА·ч.
Мы уже заканчиваем тестировать новинку и в ближайшее время вернёмся с обзором.