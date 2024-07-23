Мы снимали портреты на Honor 200 Pro с новым режимом Harcourt: вот что получилось

Георгий
Honor 200 Pro

Компания Honor представила свою номерную новинку — смартфон Honor 200. Одна из главных фишек устройства — фирменный портретный режим Harcourt, который нам уже удалось протестировать. Рассказываем и показываем как это было.

В середине месяца мы сгоняли в Дагестан вместе с профессиональным фотографом Олегом Зотовым. Он рассказал нам об основных принципах портретной съемки, а также наглядно продемонстрировал, как можно сделать на смартфон красиво.

Что за режим такой Harcourt

Об этом мы уже рассказывали в отдельной заметке. Если кратко, в разработке принимало участие парижское портретное фотоателье Harcourt — отсюда и название. 

Цветовые профили Harcourt активируются по нажатию соответствующей кнопки в видоискателе. Всего доступны три предустановки:
  • Harcourt Vibrant улучшает освещение, тени и цвета для ярких и наполненных жизнью повседневных портретов
  • Harcourt Color подходит для съемки в винтажной стилистике, он добавляет теплые тона и снижает насыщенность
  • Harcourt Classic вдохновлен классической черно-белой портретной фотографией студии Harcourt

День 1: Harcourt Classic

Мастер-класс со студийным светом. Мы изучили новые приёмы расстановки света, а также узнали, что вместо дорогущего оборудования можно использовать простейший сетап из двух банальных фонариков.

Олег рассказал, как с помощью освещения задавать атмосферу снимка. К примеру, если направить один из источников света снизу вверх на лицо, то можно получить зловещую картинку. 

Я немного попозировал и вот что получилось:
А вот, что удалось отснять мне. Во время съемки я старался немного изменять ракурсы, которые использовал Олег.
Не знаю, как вам, а на мой взгляд, получилось впечатляюще.

День 2: Harcourt Color и Harcourt Vibrant

На протяжении поездки мы продолжили изучать основы портретной съемки в разных условиях. Во второй день пребывания в Дагестане мы заглянули в лавку к местным ремесленникам и уже попробовали себя в построении визуального нарратива с помощью портретов.

Мы акцентировали внимание на цветных режимах Harcourt Color и Harcourt Vibrant, а вот что получилось у меня на камеру Honor 200 Pro:

Фото

День 3: Harcourt под открытым небом

В третий день мы отправились на бархан, чтобы сменить локацию и посмотреть, на что способна камера Honor 200 Pro без студийного света.

Вот несколько снимков от Олега Зотова, Harcourt Color:
А вот его фото с Harcourt Classic:

А как дела обстоят с пейзажами

Во время поездки по Дагестану мы посетили фантастические локации, от которых буквально захватывало дух. Было бы странным не воспользоваться всем этим, чтобы наделать шикарные снимки.

Пейзажная съемка от Олега Зотова:
А свои фотографии ландшафтов мы приберегли для обзора смартфона, который выпустим в ближайшее время.

Что по характеристикам смартфона

Смартфон оснащается тройной камерой 50 + 50 + 12 МП, а разрешение фронтальной камеры составляет 50 МП. Honor 200 Pro получил 6,79-дюймовый OLED-экран. В качестве аппаратной платформы используется Snapdragon 8s Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и накопитель ёмкостью 512 ГБ. Автономную работу обеспечивает кремний-углеродная батарея на 5200 мА·ч.

Мы уже заканчиваем тестировать новинку и в ближайшее время вернёмся с обзором.
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