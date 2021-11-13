Компания Snap, владеющая мессенджером Snapchat, подала коллективный иск против Apple, согласно которому гигант из Купертино исказил угрозу, которую представляют изменения политики конфиденциальности Apple для потока доходов компании.Snap утверждает, что недавно выпущенные возможности ограничения для таргетированной рекламы в iOS негативно повлияли на чистую прибыль компании.Snap предупреждала инвесторов о возможных последствиях, хотя говорила, что готова к их появлению. Однако в октябре компания сообщила о доходе за третий квартал в размере $1,07 млрд, что ниже прогнозов Уолл-стрит примерно на $40 млн. Генеральный директор Snap Эван Шпигель обвинил в этом Apple. Акции компании резко упали на торгах, аналогичным образом снизилась стоимость ценных бумаг Facebook и Twitter.В апреле Apple представила набор функций iOS, которые ограничивают возможности таргетированной рекламы, блокируя доступ третьих лиц IDFA. Согласно новым требования, разработчики также должны запрашивать разрешение перед отслеживанием активности пользователей в приложениях и в браузере.Нововведения iOS могут нанести серьезный урон рынку цифровой рекламы, который во многом полагается на теги IDFA, показатели приложений и другие инструменты для оценки взаимодействия пользователя с продвигаемым продуктом.