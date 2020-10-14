История циклично повторяется: каждую осень после презентации новых смартфонов Apple на «Авито» появляются объявления от желающих выстоять в очереди за новинкой, а затем переуступить право покупки тому, кто заплатит за такую услугу. Этот год не стал исключением. В настоящее время выложено более семидесяти таких объявлений.
В Санкт-Петербурге место в ещё не образовавшейся очереди за новым айфоном продаётся от 5 тысяч рублей, а в Москве аппетиты круче — до 110 тысяч. Большинство подавших объявления желают заработать сильно заранее и просят за свои услуги предоплату уже сейчас — от 30 до 50% от финальной суммы.
В прошлом году за уступку места в очереди просили до полумиллиона рублей, но «Авито» оно такое — никто не мешает выставить любую цену, даже если желающих заплатить заведомо будет ноль.
В последние годы стоять в очереди, чтобы первым приобрести новый айфон, не нужно. Apple заранее принимает предзаказы и выдаёт устройства покупателям начиная с самого утра в первый день продаж. В некоторых российских городах очередей за смартфонами Apple вообще не бывает. Чуть ли не единственные в стране очереди образуются в Москве у ЦУМа и у re:Store на Тверской, люди стоят там по несколько суток.
Продажи новых айфонов стартуют в два этапа: iPhone 12 и iPhone 12 Pro начнут продаваться с 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max — с 13 ноября. В этом году на новую линейку установлены более высокие цены, чем на iPhone 11 год назад. В США цены тоже выросли, но компания Apple маркетинговыми усилиями постаралась сделать так, чтобы это было не заметно. Кроме того, она убрала из комплектации зарядное устройство проводные наушники, одновременно с этим подняв в России цены на беспроводные наушники и зарядные чехлы.
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