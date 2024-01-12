На CES 2024 показали крышку для унитаза, которая умнее многих смартфонов

Александр


Компания Kohler, выпускающая бытовую технику более 150 лет, привезла на выставку CES в Лас-Вегас очень необычный продукт. Она показала там умную крышку для унитаза PureWash E930.

Эта крышка выглядит как обыкновенная, но умеет намного больше. Она обладает подогревом, встроенным биде для подмывания, УФ-стерилизацией поверхности, доводчиком, предотвращающим хлопанье при закрытии и поддерживает голосовой ассистент Google. Пользователь унитаза может настроить голосом различные режимы подогрева и подмывания в зависимости от того, какая температура ему наиболее комфортна, причём это чудо-устройство способно запоминать всех присаживающихся на него членов семьи и автоматически определять их, чтобы нагревать себя и воду для ополаскивания до нужной температуры.

По словам PureWash E930, крышку PureWash E930 можно установить почти на любой унитаз. Единственное, что требуется, — подключить устройство к электроэнергии и подаче воды. Продажи начнутся в феврале по цене 2150 долларов США (более 190 тысяч рублей).
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Комментарии

+146
acinatnas
Запоминать членов семьи по отпечатку задницы ?
2 часа назад в 10:57
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