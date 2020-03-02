Австралийский институт стратегической политики опубликовал доклад, в котором говорится, что китайские власти заставляют граждан работать на фабриках, выпускающих продукцию для десятков зарубежных компаний.
Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района привлекают к принудительному труду уйгуров, причём не только в своей провинции, но и в десятках других регионов страны. С 2017 по 2019 годы не менее 80 тысяч уйгуров были вывезены в девять провинций Китая и устроены трудиться на 27 заводов, которые выпускают продукцию для 83 всемирно известных брендов, в том числе Apple, Google, Microsoft, Adidas, Nike, H& M, Uniqlo, Zara, Mercedes-Benz и Volkswagen. Эти бренды, скорее всего, не знают об использовании принудительного труда, поскольку не занимаются наймом персонала для фабрик в Китае.
Уйгуры — тюркский народ, который исповедует ислам и проживает в основном в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе Китая. Под предлогом борьбы с религиозным экстремизмом власти Китая установили за ним слежку и фактически объявили его вне закона. Уйгуров ограничили в свободе передвижения и выбора трудовой деятельности, их размещают в отдельных общежитиях на фабриках и заставляют посещать занятия по идеологическому перевоспитанию, им запрещают совершать религиозные обряды.
В августе 2019 года компания Google рассказала о сайтах, с помощью которых хакеры в течение двух лет получали доступ к содержимому айфонов — фотографиям, видео, переписке и прочему. Для взлома устройства достаточно, чтобы пользователь открыл заражённый сайт в Safari. За этой атакой стояли китайские власти, которые хотели организовать слежку за мобильными устройствами уйгуров. Сайты были уйгурийскими, и на них содержалась информация, которая могла заинтересовать данный этнос. Китайские хакеры также запустили аналогичные ресурсы для взлома смартфонов на Android и компьютеров на Windows.
В 2019 году году при въезде в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая у туристов начали сканировать смартфоны с помощью шпионского приложения. Оно скачивает все данные и ищет снимки Далай-ламы — так власти страны выявляют людей, которые могут организовать бунт или вести оппозиционную пропаганду.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия