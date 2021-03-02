Генеральный директор OnePlus Питт Лау сообщил, что 8 марта компания сделает важный анонс. Это может быть объявление даты презентации новых смартфонов, информация о появлении новых возможностей или даже устройств.

С этого момента в сети начали появляться слухи о количестве новых смартфонов, их названиях и особенностях. Разобрались, что может готовить OnePlus.

Сколько смартфонов представит компания?

Компания точно представит два устройства — 9 и 9 Pro. Но помимо этого, она может выпустить доступную модель, продолжение линейки Nord. Инсайдеры Эван Бласс и Ишан Агарвал сообщают, что он будет называться OnePlus 9R.

Фишкой устройств может стать революционная камера, разработанная в партнёрстве с компанией Hasselblad, известным шведским производителем среднеформатных фотоаппаратов и фотографического оборудования.

Ожидаемые характеристики OnePlus 9R:

Экран 6,5 дюйма с разрешением FHD+и частотой обновления 90 Гц

Процессор Snapdragon 690

Основная камера с главным модулем на 64 Мпикс

Ожидаемые характеристики OnePlus 9:

Экран AMOLED с частотой обновления 120 Гц

Процессор Snapdragon 888

Тройная тыльная камера с основным модулем на 48 Мпикс

Предполагаемые параметры OnePlus 9 Pro:

Экран с диагональю 6,78 дюйма, изогнутыми краями, разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц

Процессор Snapdragon 888

Аккумулятор 4500 мАч

Быстрая проводная зарядка на 65 Вт и быстрая беспроводная зарядка на 45 Вт

Четыре модуля тыльной камеры без оптического зума, разрешение основного — 48 Мпикс

Как будут выглядеть смартфоны?

Издание OxygenUpdater слило в сеть информацию о цветах корпусов моделей 9 и 9 Pro. По его информации, в США у одних и тех же моделей они будут разными в зависимости от розничной сети. Напомним, в США смартфоны бывают двух типов: разблокированные и те, что можно использовать только с СИМ-картой конкретного оператора.

Цвета OnePlus 9:

Разблокированная версия: звездный черный, арктическое небо, ледяной туман

T-Mobile — звездный черный, ледяной туман

Verizon — глянцевый черный, глянцевый градиентный фиолетовый

Цвета OnePlus 9 Pro:

Разблокированная версия: звездный черный, зеленый лес, утренний туман

T-Mobile: утренний туман

OnePlus готовит новый аксессуар?

Вместе со смартфонами компания может показать свои первые умные часы OnePlus Watch. В сети есть чертежи устройства. Судя по ним, аксессуар получит круглый экран и две физические кнопки управления.









Высока вероятность, что компания покажет часы на презентации. Ее слоган — «на горизонте появляется кое-что новое». Первым доступным смартфоном бренда был OnePlus Nord, представленный летом 2020 года. Оправдать слоган смогут часы или революционная камера Hasselblad.





