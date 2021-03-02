Генеральный директор OnePlus Питт Лау сообщил, что 8 марта компания сделает важный анонс. Это может быть объявление даты презентации новых смартфонов, информация о появлении новых возможностей или даже устройств.
Stay tuned for March 8.https://t.co/mprr4v8UbS pic.twitter.com/CQSop6Fg85— Pete Lau (@PeteLau) March 1, 2021
С этого момента в сети начали появляться слухи о количестве новых смартфонов, их названиях и особенностях. Разобрались, что может готовить OnePlus.
Сколько смартфонов представит компания?
Компания точно представит два устройства — 9 и 9 Pro. Но помимо этого, она может выпустить доступную модель, продолжение линейки Nord. Инсайдеры Эван Бласс и Ишан Агарвал сообщают, что он будет называться OnePlus 9R.
Фишкой устройств может стать революционная камера, разработанная в партнёрстве с компанией Hasselblad, известным шведским производителем среднеформатных фотоаппаратов и фотографического оборудования.
Ожидаемые характеристики OnePlus 9R:
Экран 6,5 дюйма с разрешением FHD+и частотой обновления 90 Гц
Процессор Snapdragon 690
Основная камера с главным модулем на 64 Мпикс
Ожидаемые характеристики OnePlus 9:
Экран AMOLED с частотой обновления 120 Гц
Процессор Snapdragon 888
Тройная тыльная камера с основным модулем на 48 Мпикс
Предполагаемые параметры OnePlus 9 Pro:Экран с диагональю 6,78 дюйма, изогнутыми краями, разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц
Процессор Snapdragon 888
Аккумулятор 4500 мАч
Быстрая проводная зарядка на 65 Вт и быстрая беспроводная зарядка на 45 Вт
Четыре модуля тыльной камеры без оптического зума, разрешение основного — 48 Мпикс
Как будут выглядеть смартфоны?
Издание OxygenUpdater слило в сеть информацию о цветах корпусов моделей 9 и 9 Pro. По его информации, в США у одних и тех же моделей они будут разными в зависимости от розничной сети. Напомним, в США смартфоны бывают двух типов: разблокированные и те, что можно использовать только с СИМ-картой конкретного оператора.
Цвета OnePlus 9:
Разблокированная версия: звездный черный, арктическое небо, ледяной туман
T-Mobile — звездный черный, ледяной туман
Verizon — глянцевый черный, глянцевый градиентный фиолетовый
Цвета OnePlus 9 Pro:
Разблокированная версия: звездный черный, зеленый лес, утренний туман
T-Mobile: утренний туман
OnePlus готовит новый аксессуар?
Вместе со смартфонами компания может показать свои первые умные часы OnePlus Watch. В сети есть чертежи устройства. Судя по ним, аксессуар получит круглый экран и две физические кнопки управления.
Высока вероятность, что компания покажет часы на презентации. Ее слоган — «на горизонте появляется кое-что новое». Первым доступным смартфоном бренда был OnePlus Nord, представленный летом 2020 года. Оправдать слоган смогут часы или революционная камера Hasselblad.
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Когда уже анонсируют устройство с «революционной»энергоёмкой батареей, мощным приёмником сигнала или 3D экраном ?