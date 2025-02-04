На iPhone завелся опасный троян. Теперь iOS не лучше Android

Вирус крадет личные данные, фотографии и пароли от банков и криптокошельков.
«После скачивания и запуска на устройстве поддельное приложение запрашивает доступ к просмотру фото и с помощью оптического распознавания символов (OCR) анализирует текст на изображениях в галерее [...] Если стилер обнаруживает ключевые слова, то отправляет картинку злоумышленникам», — подчеркнули «Ведомости».
Вирус сканирует снимки, пытаясь найти сид-фразы от криптокошельков, а также логины и пароли от банковских приложений и другую ценную информацию. Активность проходит в фоновом режиме, что не дает пользователю понять, что его взломали.
В «Лаборатории Касперского» отмечают, что SpakCat «разрушает стереотипы» о безопасности iPhone, поскольку раньше подобным угрозам были подвержены только Android-смартфоны.
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