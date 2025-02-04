На iPhone завелся опасный троян. Теперь iOS не лучше Android

Артем
фукпруфкукркр.png

Вирус крадет личные данные, фотографии и пароли от банков и криптокошельков. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Как сообщают в «Лаборатории Касперского», теперь «яблочные» смартфоны подвержены взлому наравне с «андроидом». Поймать вирус-троян SpakCat можно через фейковые приложения мессенджеров, чат-ботов, доставок и криптобирж. Уже около 20 вредоносных ПО загружены в App Store и Google Play. По словам экспертов, опасные приложения скачали свыше 242 тысяч пользователей Android. Для iOS статистики нет.

«После скачивания и запуска на устройстве поддельное приложение запрашивает доступ к просмотру фото и с помощью оптического распознавания символов (OCR) анализирует текст на изображениях в галерее [...] Если стилер обнаруживает ключевые слова, то отправляет картинку злоумышленникам», — подчеркнули «Ведомости».

Вирус сканирует снимки, пытаясь найти сид-фразы от криптокошельков, а также логины и пароли от банковских приложений и другую ценную информацию. Активность проходит в фоновом режиме, что не дает пользователю понять, что его взломали.

В «Лаборатории Касперского» отмечают, что SpakCat «разрушает стереотипы» о безопасности iPhone, поскольку раньше подобным угрозам были подвержены только Android-смартфоны.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
-11
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Ведомости
Cсылки по теме:
Apple перестала подписывать iOS 18.2.1. Откатиться больше нельзя
Apple перевыпустила iOS 18.3 для некоторых iPhone
Размер камеры iPhone SE 4 сравнили с предшественником

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+5
AID_000077.e78f61f773f5490394b1579a474e78dd.0651
А где взлом? пользователь сам разрешает фото посмотреть, а взлома и нет, просто руки кривые. Короче как же хочется владельцам андроида, чтобы айфон тоже взломали, но опять не удача
Вчера в 12:58
#
+37
zud
Каспер хуже всяких вирусов
Вчера в 13:53
#
YABLOKOFON
+368
YABLOKOFON
Репутация Каспера судя по комментарием ниже плинтуса 😂 и все же это не взлом это некий костыль чтобы получить доступ к фото на котором с какой то долей процентов могут быть скрины с паролями. Если таких фото нет то и толку от такого взлома ноль
Вчера в 15:19
#
tellurian
+2130
tellurian
Тут вопрос к модераторам магазина. Как они пропустили такое в магазин?
Вчера в 16:28
#
+1306
Grealex
Крадут пароли в ios? А их там нет. Они в связке ключей и в системе не хранятся. Что за бред?
Вчера в 20:42
#
tellurian
+2130
tellurian Grealex
Скорее речь про смартфоны на Андройд.
Вчера в 21:53
#
+157
Nikodimus73
Какие ваши доказательства???
2 часа назад в 08:20
#

Читайте также