На компьютере с российским процессором «Эльбрус» запустили легендарные игры из 80-х и 90-х

YouTube-канал Elbrus PC Play опубликовал видео, на котором продемонстрировано, как компьютер с российским процессором «Эльбрус-8С» справляется с запуском 8- и 16-битной игровой классики. Были протестированы популярные игры 30-летней давности.Игры запускались в эмуляторах консолей NES и Sega Mega Drive, и оказалось, что компьютер без проблем тянет их — нет ни подвисаний, ни тормозов.На видео показаны 8-битные игры Super Marios Bros., Duck Tales 2, Prince of Persia, Tiny Toon Adventures, Ghosts 'N Goblins и Werewolf, а также 16-битные игры Vector Man, Boogerman, Golden Axe III, The Lion King, Comix Zone, Aladdin, Streets of Rage, RoboCop vs The Terminator, Top Gear 2, Rock n' Roll Racing и Mortal Kombat 3.Процессор «Эльбрус-8С» был разработан российской компанией МЦСТ в 2014 году, а в 2016 он начал производиться на фабрике TSMC. В этом году из-за санкций его производство было остановлено. Этот чип проектировался для использования в серверном оборудовании, однако с недавних пор он находит применение в рабочих станциях на предприятиях.