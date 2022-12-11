Эльбрус Процессоры

На компьютере с российским процессором «Эльбрус» запустили легендарные игры из 80-х и 90-х

Александр


YouTube-канал Elbrus PC Play опубликовал видео, на котором продемонстрировано, как компьютер с российским процессором «Эльбрус-8С» справляется с запуском 8- и 16-битной игровой классики. Были протестированы популярные игры 30-летней давности.

Игры запускались в эмуляторах консолей NES и Sega Mega Drive, и оказалось, что компьютер без проблем тянет их — нет ни подвисаний, ни тормозов.

На видео показаны 8-битные игры Super Marios Bros., Duck Tales 2, Prince of Persia, Tiny Toon Adventures, Ghosts 'N Goblins и Werewolf, а также 16-битные игры Vector Man, Boogerman, Golden Axe III, The Lion King, Comix Zone, Aladdin, Streets of Rage, RoboCop vs The Terminator, Top Gear 2, Rock n' Roll Racing и Mortal Kombat 3.

Процессор «Эльбрус-8С» был разработан российской компанией МЦСТ в 2014 году, а в 2016 он начал производиться на фабрике TSMC. В этом году из-за санкций его производство было остановлено. Этот чип проектировался для использования в серверном оборудовании, однако с недавних пор он находит применение в рабочих станциях на предприятиях.

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Комментарии

Влад Соло
+589
Влад Соло
Это еще рывок или уже прорыв?А может хлопок? Пук?
Сегодня в 13:05
#
+25
NYX Влад Соло
Ага. Обернись, ты обосрался
2 часа назад в 13:26
#
Lord
+544
Lord Влад Соло
Хочется верить, что это начало.
2 часа назад в 13:28
#
T0mmyGfs
+113
T0mmyGfs Seagull
Да мы слушаем уже 20 лет, как Пу и ко с экрана вякаут про вложения в технологии. Так что ирония более чем уместна.
час назад в 14:17
#
+709
Stylus
к сожалению, всё сводиться к тому, что бросают это всё на плечи энтузиастов, которые за дошик, в свободное время это развивают. Пока бесполезные, аля мизулины, покупают сумочки за 300к рублей...
час назад в 14:30
#
YABLOKOFON
+91
YABLOKOFON
Щас на любой «микроволновке» можно в это поиграть. Удивили ежа голой жопой
56 минут назад
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