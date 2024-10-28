На маркетплейсах появилась офисная палка для увеличения продаж

Александр


Wildberries и другие маркетплейсы начали продавать палку для использования в офисе для мотивации сотрудников. Вероятно, это улучшенная модель палки для битья крапивы.

В описании указано, что палка сделана из алтайской берёзы, и у неё прорезиненная ручка (хотя на деле видно, что ручка просто обмотана изолентой). Продавцы обещают, что после появления этой палки в офисе эффективность работы сотрудников увеличится в разы, они становятся более отзывчивыми и покладистыми. Её также можно брать с собой на важные переговоры.
Ходить с этой палкой в руках необязательно и, тем более, бить кого-либо. Достаточно просто того, чтобы она находилась на видном месте, либо — чтобы сотрудники знали, что она где-то лежит. При всех её преимуществах цена более чем гуманная — около полутора тысяч рублей.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Стало известно, сколько стоит взломать Wi-Fi
Создана технология, волшебно улучшающая качество старых видео и гифок
Как запускать любые старые игры на современном компьютере

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также