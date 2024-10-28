На маркетплейсах появилась офисная палка для увеличения продаж

Wildberries и другие маркетплейсы начали продавать палку для использования в офисе для мотивации сотрудников. Вероятно, это улучшенная модель палки для битья крапивы.
В описании указано, что палка сделана из алтайской берёзы, и у неё прорезиненная ручка (хотя на деле видно, что ручка просто обмотана изолентой). Продавцы обещают, что после появления этой палки в офисе эффективность работы сотрудников увеличится в разы, они становятся более отзывчивыми и покладистыми. Её также можно брать с собой на важные переговоры.
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