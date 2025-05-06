На маркетплейсах появится электроника из ОАЭ — быстрее и дешевле, чем из Китая

Российские маркетплейсы, включая Wildberries, начинают импортировать технику из ОАЭ, где из-за мягкой налоговой политики цены зачастую ниже, чем в России, а доставка оттуда занимает от шести дней. Это может стать вызовом для местных продавцов, которые ранее конкурировали с китайскими платформами вроде AliExpress. Пилотные поставки электроники, включая смартфоны, стартуют до конца мая 2025 года. Wildberries уже подключил первых арабских продавцов, делая ставку на скорость и доступность товаров через собственную сеть пунктов выдачи.
Главные преимущества заказов из ОАЭ — низкие цены, удобство получения заказов через пункты выдачи Wildberries и ранний доступ к новинкам. Кроме того, платформа автоматизировала оплату таможенных пошлин, избавляя покупателей от бюрократии. Напомним, с 2024 года беспошлинный лимит снижен до 200 евро, а превышение влечет надбавку в 15% от разницы между ценой и лимитом. Это делает выгодными лишь часть покупок, например, бюджетные гаджеты, тогда как техника премиум-уровня может оказаться дороже из-за сборов.