На маркетплейсах появится российский смартфон MIG A65 с «Ред ОС М» вместо Android

Российская компания Mobile Inform Group объявила о скором старте розничных продаж смартфона MIG A65, который ранее был доступен только корпоративным клиентам. Устройство позиционируется как защищённое и предназначенное для эксплуатации в сложных климатических условиях. Модель оснащена прочным корпусом, соответствующим стандарту IP68, а также выдерживает падения с высоты до полутора метров и работает при температурах от минус двадцати до плюс шестидесяти градусов по Цельсию. Цены пока не объявлены.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно заявлениям компании, купить MIG A65 сможет любой желающий через розничные каналы, включая маркетплейсы Ozon и Wildberries. Ключевыми характеристиками устройства являются восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99, восемь гигабайт оперативной и до 256 гигабайт встроенной памяти, а также аккумулятор ёмкостью 5800 мАч. В качестве программной платформы используется отечественная разработка — «Ред ОС М», которая базируется на открытом исходном коде Android (Android Open Source Project). Производство смартфона для розничного рынка осуществляется на контрактных мощностях за рубежом, поскольку в MIG не видят целесообразности в локальной версии.Платформа «Ред ОС М» разработана компанией «Ред Софт» и внесена в реестр отечественного программного обеспечения Минпромторга. В отличие от Android, эта ОС не содержит сервисов Google, а устанавливать приложения можно через RuStore. Одна из особенностей «Ред ОС М» — поддержка десктопного режима работы, позволяющего подключать к смартфону клавиатуру, мышь и внешний дисплей для использования Linux-приложений.