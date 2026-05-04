На маркетплейсах появится российский смартфон MIG A65 с «Ред ОС М» вместо Android

Александр

Российская компания Mobile Inform Group объявила о скором старте розничных продаж смартфона MIG A65, который ранее был доступен только корпоративным клиентам. Устройство позиционируется как защищённое и предназначенное для эксплуатации в сложных климатических условиях. Модель оснащена прочным корпусом, соответствующим стандарту IP68, а также выдерживает падения с высоты до полутора метров и работает при температурах от минус двадцати до плюс шестидесяти градусов по Цельсию. Цены пока не объявлены.

Согласно заявлениям компании, купить MIG A65 сможет любой желающий через розничные каналы, включая маркетплейсы Ozon и Wildberries. Ключевыми характеристиками устройства являются восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99, восемь гигабайт оперативной и до 256 гигабайт встроенной памяти, а также аккумулятор ёмкостью 5800 мАч. В качестве программной платформы используется отечественная разработка — «Ред ОС М», которая базируется на открытом исходном коде Android (Android Open Source Project). Производство смартфона для розничного рынка осуществляется на контрактных мощностях за рубежом, поскольку в MIG не видят целесообразности в локальной версии.

Платформа «Ред ОС М» разработана компанией «Ред Софт» и внесена в реестр отечественного программного обеспечения Минпромторга. В отличие от Android, эта ОС не содержит сервисов Google, а устанавливать приложения можно через RuStore. Одна из особенностей «Ред ОС М» — поддержка десктопного режима работы, позволяющего подключать к смартфону клавиатуру, мышь и внешний дисплей для использования Linux-приложений.
Комментарии (2)

+26
Slepoy2.0
Разумеется, никакие программы для людей с ограниченными возможностями здоровья – наверняка, там не стоят. В России инвалидов нет. Россия – страна возможностей.:-)
Сегодня в 19:50
#
+402
ubivec78
скорее всего. ведь гапсов нет. но можно вручную будет того же китайца поставить, ну и движки к нему. другое дело, что для этого посредник понадобится, но в целом... формально всё хорошо))
2 часа назад в 20:59
#

