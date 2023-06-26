Nothing Phone (2) объединился со Swedish House Mafia. Можно будет создать свой трек со стильной светомузыкой

Артем
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Шведские электронщики приняли участие в раскрутке Nothing Phone (2). Музыканты записали эксклюзивный набор звуков для создания уникальных рингтонов и светомузыки на задней прозрачной панели смартфона.

Необычную фишку будущего Nothing Phone (2), продемонстрировали в коротком тизере. Шведский электронно-танцевальный коллектив из трех диджеев, взрывающих танцполы хитами Don’t You Worry Child и Miami 2 Ibiza, записали набор звуков для подсветки Glyph. Пользователи смогут создать в редакторе свой трек из нескольких дорожек, который в такт музыке мерцает на задней крышке. Композицию можно будет поставить на звонок или уведомление о сообщении. Из сообщений в Твиттере стало известно, что опция также появится и в первой версии смартфона Nothing. 


Релиз Nothing Phone (2) ожидается 11 июля. Ранее мы рассказывали, что в сеть попали несколько подробностей о новом гаджете, включая его технические характеристики и внешний вид.
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Источник:
YouTube
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