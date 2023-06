Nothing Phone (2) объединился со Swedish House Mafia. Можно будет создать свой трек со стильной светомузыкой

Шведские электронщики приняли участие в раскрутке Nothing Phone (2). Музыканты записали эксклюзивный набор звуков для создания уникальных рингтонов и светомузыки на задней прозрачной панели смартфона.Необычную фишку будущего Nothing Phone (2), продемонстрировали в коротком тизере. Шведский электронно-танцевальный коллектив из трех диджеев, взрывающих танцполы хитами Don’t You Worry Child Miami 2 Ibiza , записали набор звуков для подсветки Glyph. Пользователи смогут создать в редакторе свой трек из нескольких дорожек, который в такт музыке мерцает на задней крышке. Композицию можно будет поставить на звонок или уведомление о сообщении. Из сообщений в Твиттере стало известно, что опция также появится и в первой версии смартфона Nothing.Релиз Nothing Phone (2) ожидается 11 июля. Ранее мы рассказывали , что в сеть попали несколько подробностей о новом гаджете, включая его технические характеристики и внешний вид.