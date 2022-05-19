Microsoft Windows 11 Windows

На рабочий стол Windows 11 добавили новый элемент. Раньше такого не видели

Денис
windows-AigsWJmvoEo-unsplash (1).jpg

Microsoft добавила поиск в сети на рабочий стол Windows 11 в последней сборке. Компания описывает эту функцию как «облегченный интерактивный контент». Об этом сообщает The Verge. 

Снимок экрана 2022-05-19 в 20.11.01.png

Причем, по ее словам, это первый из многих подобных инструментов, которые она рассматривает к добавлению в систему. В скором времени мы увидим множество подобных. the Verge сообщает, что фактически это виджет. 
Чтобы открыть его, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на рабочем столе, выбрать пункт «Показать дополнительные параметры», а затем — «Показать поисковую строку». 

Новый виджет представляет собой поиск по интернету. Он может быть полезен, когда вам срочно надо найти материал при открытии компьютера, пока он еще не загрузился. 

Ранее стало известно, что Microsoft начала переделывать интерфейс Windows 11. По всей видимости, она не совсем довольна дизайном её новой операционной системы Windows 11. Это вполне понятно, ведь в этой ОС остаётся «наследие» предыдущих версий Windows в виде устаревших иконок, кнопок, диалоговых окон и прочих элементов, от которых оказалось не так просто избавиться.
-2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
The Verge
Cсылки по теме:
Microsoft начала переделывать интерфейс Windows 11
Windows 11 получила бесящее ограничение. Зачем так делать?! 😡
Не ставьте это обновление Windows 10 и 11 — оно ломает компьютер

Рекомендации

Рекомендации

Российские пользователи обвалили рейтинг Google Pay
Эльдар Муртазин: Google готовит большую неприятность для России
Параллельный импорт создаст огромные проблемы продавцам электроники
Названы смартфоны, которые не обновятся до iOS 16

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Alll
+3615
Alll
Так все таки на сколько откроют 11 винду для ноутбуков которые сейчас не соответствуют технически? Писали вроде, что снимут ограничения. У меня из 20 ноутбуков на работе ни один не подошёл.
29 минут назад
#