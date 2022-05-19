На рабочий стол Windows 11 добавили новый элемент. Раньше такого не видели
Денис Марков —
Microsoft добавила поиск в сети на рабочий стол Windows 11 в последней сборке. Компания описывает эту функцию как «облегченный интерактивный контент». Об этом сообщает The Verge.
Причем, по ее словам, это первый из многих подобных инструментов, которые она рассматривает к добавлению в систему. В скором времени мы увидим множество подобных. the Verge сообщает, что фактически это виджет.
Чтобы открыть его, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на рабочем столе, выбрать пункт «Показать дополнительные параметры», а затем — «Показать поисковую строку».
Новый виджет представляет собой поиск по интернету. Он может быть полезен, когда вам срочно надо найти материал при открытии компьютера, пока он еще не загрузился.
Ранее стало известно, что Microsoft начала переделывать интерфейс Windows 11. По всей видимости, она не совсем довольна дизайном её новой операционной системы Windows 11. Это вполне понятно, ведь в этой ОС остаётся «наследие» предыдущих версий Windows в виде устаревших иконок, кнопок, диалоговых окон и прочих элементов, от которых оказалось не так просто избавиться.
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