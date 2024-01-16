На рынке смартфонов сменился лидер. Впервые за 14 лет!

Александр

Аналитическая компания IDC опубликовала предварительную статистику продаж смартфонов во всём мире в 2023 году. Компании Samsung не удалось удержаться на первом месте, которое она занимала аж с 2010 года.

На первом месте оказалась Apple, увеличившая продажи на 3,7%. Samsung сместилась на вторую позицию, чему способствовало снижение спроса на её устройства на 13,6%. Третье место у Xiaomi, чьи продажи уменьшились на 4,7%. Oppo заняла четвёртую строку, показав падение почти на 10%, а пятое место принадлежит ещё одним китайцам — холдингу Transsion, который за год нарастил реализацию своих устройств на 30,8%.



Вы могли не слышать о компании Transsion, но точно знаете принадлежащие ей бренды смартфонов — Infinix, Tecno и iTel. Они стали довольно популярны в последние годы, в том числе в России, откуда формально ушли Apple, Samsung и другие некитайские бренды.

IDC также показала статистику за четвёртый квартал прошедшего года. Тут тоже лидирует компания Apple, за ней следуют Samsung и Xiaomi, а Transsion поднялась ещё на одну позицию выше, сместив Oppo и обогнав Vivo (оба этих бренда принадлежат BBK).



Всего за 2023 год продано 1,17 млрд смартфонов, что на 3,2% меньше, чем в 2022 году. Четвёртый квартал, напротив, показал рост продаж на 8,5% в сравнении с тем, что было годом ранее.

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Комментарии

st00p1dm0nkey
+4206
st00p1dm0nkey
Ого, эпл обогнала самсунг и сяоми, неплохо учитывая модельное разнообразие этих брендов.
Было бы интересно посмотреть модели смартфонов.
Сегодня в 15:11
#
kardigan
+3426
kardigan st00p1dm0nkey
Скорее всего базовые версии в ходу-типа 14 и 15 не прошки и не максы. Людям хватает и не замороженных версий.
2 часа назад в 16:41
#
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