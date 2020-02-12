Вчера состоялось мероприятие Unpacked 2020 от Samsung, в рамках которого были представлены смартфоны Galaxy Z Flip, Galaxy S20 и наушники Galaxy Buds+. Специально к этому событию аналитики Яндекс.Маркета проанализировали востребованность, а также изменение цен на предыдущие модели.
В ходе исследования выяснилось, что наиболее популярной в прошлом году моделью стал Galaxy A50 64ГБ, следом за ним идет Galaxy S10e 6/128 ГБ. Помимо этого, в пятерку лидеров вошли Galaxy S8, Galaxy A10 и Galaxy S10 8/128GB. Были изучены данные о переходах пользователей с Яндекс.Маркета в интернет-магазины в период с 1 января 2019 года по 5 февраля 2020 года.
Также эксперты изучили динамику цен на самые востребованные модели компании. По их данным, стоимость прошлогоднего флагмана S10 достигла рекордного минимума. Отмечается, что это случилось накануне презентации модельного ряда S20. На момент запуска цена на Galaxy S10 составляла около 62 000 рублей, в течение года она падала и сейчас средний ценник на прошлогодний флагман составляет 44,6 тысячи рублей.
Помимо этого, отмечается снижение цен на самую младшую модель в прошлогоднем флагманском модельном ряду. Ранее стоимость S10e достигала 52 000 рублей, а сейчас ценник упал до 35 000 рублей. Цена на Galaxy S10+ также упала с уровня 71 000 рублей до 50 000.
В ходе исследования выяснилось, что наиболее популярной в прошлом году моделью стал Galaxy A50 64ГБ, следом за ним идет Galaxy S10e 6/128 ГБ. Помимо этого, в пятерку лидеров вошли Galaxy S8, Galaxy A10 и Galaxy S10 8/128GB. Были изучены данные о переходах пользователей с Яндекс.Маркета в интернет-магазины в период с 1 января 2019 года по 5 февраля 2020 года.
Также эксперты изучили динамику цен на самые востребованные модели компании. По их данным, стоимость прошлогоднего флагмана S10 достигла рекордного минимума. Отмечается, что это случилось накануне презентации модельного ряда S20. На момент запуска цена на Galaxy S10 составляла около 62 000 рублей, в течение года она падала и сейчас средний ценник на прошлогодний флагман составляет 44,6 тысячи рублей.
Помимо этого, отмечается снижение цен на самую младшую модель в прошлогоднем флагманском модельном ряду. Ранее стоимость S10e достигала 52 000 рублей, а сейчас ценник упал до 35 000 рублей. Цена на Galaxy S10+ также упала с уровня 71 000 рублей до 50 000.
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Так что спасибо, пользуйтесь сами, к тому же рынок андройд смартфонов велик и за эти деньги можно прихватить смартфон с топовыми характеристиками.