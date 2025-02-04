На Samsung Galaxy Watch 5 запустили GTA, God of War и Forza Horizon 4

Старенькие смарт-часы оказались на много способны.
Пользователь установил эмулятор PSP, перекинув APK-файл по Wi-Fi с помощью приложений ADB и Bugjaeger, поскольку Bluetooth и загрузка через браузер оказались бессильны. После настройки энтузиаст обнаружил, что игры работают не хуже оригинальной консоли.
Так Grand Theft Auto, Mortal Kombat и Need for Speed: Most Wanted выдавали стабильные 60 кадров в секунду. Культовый слэшер God of War работал при 30 fps, что тоже весьма неплохо. Zenon Desingk даже смог покататься в современную Forza Horizon 4, но для этого пришлось воспользоваться потоковой передачей изображения через Steam Link.
Справедливости ради, в игровом режиме аккумулятор часов проживет не долго, да и на крохотном экране играть не очень комфортно. Тем не менее, сам факт возможности запуска таких игр на устройстве трехлетней давности — впечатляет.
Смартфоны Samsung и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides