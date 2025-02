На Samsung Galaxy Watch 5 запустили GTA, God of War и Forza Horizon 4

Старенькие смарт-часы оказались на много способны. Старенькие смарт-часы оказались на много способны. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Необычный эксперимент с гаджетом провел реддитор под ником Zenon Desingk. С его слов, он был разочарован в функциональности Samsung Galaxy Watch 5 и нашел им другое применение.Пользователь установил эмулятор PSP, перекинув APK-файл по Wi-Fi с помощью приложений ADB и Bugjaeger, поскольку Bluetooth и загрузка через браузер оказались бессильны. После настройки энтузиаст обнаружил, что игры работают не хуже оригинальной консоли.Так Grand Theft Auto, Mortal Kombat и Need for Speed: Most Wanted выдавали стабильные 60 кадров в секунду. Культовый слэшер God of War работал при 30 fps, что тоже весьма неплохо. Zenon Desingk даже смог покататься в современную Forza Horizon 4, но для этого пришлось воспользоваться потоковой передачей изображения через Steam Link.Поскольку иконки клавиш контроллера на экране слишком малы, для управления использовался отдельный геймпад, подключенный по Bluetooth.Справедливости ради, в игровом режиме аккумулятор часов проживет не долго, да и на крохотном экране играть не очень комфортно. Тем не менее, сам факт возможности запуска таких игр на устройстве трехлетней давности — впечатляет.