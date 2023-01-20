На смартфонах и планшетах теперь можно запускать CD и DVD





Компания Logitec выпустила дисковый привод LDR-SM, предназначенный для использования с компьютерами и мобильными устройствами. Он читает CD и DVD и подключается к компьютеру или ноутбуку с помощью кабеля, но также может использоваться со смартфонами и планшетами через локальное соединение по беспроводной связи в диапазоне 2,4 ГГц.



Logitec LDR-SM выглядит как обычный портативный DVD-привод (чем он собственно и является). Компьютер увидит его автоматически после подключения к USB-порту, а для работы со смартфоном или планшетом нужно установить приложение CD Reco Music. Поддерживаются гаджеты на базе Android, iOS и iPadOS.







Привод может считывать с дисков различные виды данных, в том числе музыку и видео. Проводная версия Logitec LDR-SM продаётся в Японии за 10 296 иен (около 5 400 рублей), а беспроводная для мобильных устройств за 16 676 иен (около 8 800 рублей).

