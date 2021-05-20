На Яндекс.Маркете появятся отзывы о товарах, написанные нейросетью. Искусственный интеллект составит один отзыв из множества на основе комментариев покупателей на сервисе.Нейросеть собирает мнения покупателей, находит в них совпадения и на их основе создает обобщенный отзыв. Пользователю больше не придется тратить время на чтение десятков или даже сотен отзывов пользователей, чтобы составить предварительное мнение о товаре. Обобщенный отзыв нейросети поможет сразу понять — что больше всего привлекает людей в товаре и стоит ли почитать их комментарии о нем.Умные отзывы уже доступны части пользователей, но в ближайшие дни их увидят все. Они состоят из двух частей: подробного комментария о товаре и набора ключевых характеристик, которые чаще всего отмечают пользователи. Например, качество сборки, дизайн и удобство, уровень шума.Первое время умные отзывы будут проверять модераторы. Они читают и правят тексты нейросети, если в них встречаются языковые ошибки или смысловые неточности. Яндекс.Маркет продолжит обучать нейросеть, чтобы она еще лучше понимала пользователей и высказывалась точнее.По данным Яндекс.Маркета, товары с отзывами покупают на 17% чаще. Чтобы отзывов было еще больше, в апреле 2021 сервис добавил возможность получать баллы Яндекс Плюса за публикацию мнений о товарах.