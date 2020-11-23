Razer
Razer запустила предварительные заказы на игровую мышь Viper Ultimate Cyberpunk 2077 edition. Она выполнена в фирменном ярко-желтом цвете с подсветкой Razer Chroma, а еще у неё есть зарядная док-станция.

Технология Hyperspeed совместно с оптическими датчиками Focus+ обеспечивает разрешение 20000 dpi, скорость отслеживания 650 IPS и время отклика 0,2 миллисекунды. Вес мыши составляет 74 грамма, а встроенный аккумулятор обеспечивает до 70 часов автономной работы. Помимо этого, устройство оснащено 8 программируемыми кнопками.
Предварительный заказ можно оформить на официальном сайте Razer. Стоимость новинки составляет 160 долларов.


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