Начались продажи неубиваемого HONOR X9c с емким аккумулятором и «умной» камерой

Артем
фукрефукрфкр.png

HONOR X9c, доступный смартфон с флагманскими характеристиками уже появился на полках ретейлеров. До 17 февраля покупателей ждут скидки и подарки.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Новый HONOR X9c обладает стильным дизайном и задает новые стандарты выносливости корпуса и экрана. 5-звездочный сертификат SGS Premium Performance подтверждает, что смартфон останется целым даже при падении с двухметровой высоты на экран или заднюю спинку. А благодаря материалам повышенной прочности и усиленной амортизирующей конструкции, на боковых гранях не останется и царапины.

AMOLED-экран HONOR Eye Comfort диагональю 6,78 дюйма с разрешением 1.5К обладает пиковой яркостью до 4000 нит, поддерживает частоту обновления 120 Гц и широкий цветовой охват DCI-P3. Для комфортного взаимодействия доступны флагманские технологии защиты зрения, включая «Динамическую яркость», «Циркадный ночной экран» и ШИМ-частоту 3840 Гц.

ыкеоыкеоыкео.png

При толщине корпуса 7,98 мм, HONOR X9c весит всего 189 граммов, что делает его одним из самых компактных смартфонов в своем классе. Высочайшую автономность обеспечивает кремний-углеродный аккумулятор на 6600 мА·ч, который стойко переносит как жару, так и холод.

HONOR X9c оснащен основной камерой 108 МП с оптическим «стабом» и съемкой AI Motion Sensing. Среди прочих фишек, есть автоматический захват движения, улучшение качества фото и видео на ходу или при недостаточном освещении. Смартфон также поддерживает три режима портретной съемки, а для редактирования снимков можно воспользоваться AI-ластиком.

Смартфон поступил в продажу в М.Видео, Эльдорадо, DNS, МТС, Мегафон, Билайн, Ситилинк, Ozon и Яндекс Маркет.

Цены: 

  • HONOR X9c 12+256 ГБ — 40 990 руб
  • HONOR X9c 8+256 ГБ — 38 990 руб


С 4 по 17 февраля действует скидка 4000 рублей, наушники HONOR CHOICE Earbuds S7 в подарок, расширенное сервисное обслуживание с бесплатной заменой экрана и задней панели в течение года, а также дополнительный год гарантии.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Карелия в камере Honor X9c: как я испытывал смартфон в суровых условиях. Обзор
Представлены HONOR Earbuds Open — стильные наушники для спорта с ИИ-переводчиком и пространственным звуком
Стильный и дерзкий: представлен HONOR Magic7 RSR Porsche Design

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Anatoly076
+307
Anatoly076
Хорошее название статьи 👍🏻. Что там неубиваемое? Обычный пластик, обычный проц дракон 6 ген 1. Блок 66 ватт, емкость АКб 6000. При наличии камеры на 108 мегапиксель, качество видео может вытянуть всего-лишь на 4К. Дроид 14-ый.
Обычный китаец, за 40 000…
Вчера в 14:26
#
Yuri Konst
+23
Yuri Konst
Дорого. За 55к можно флагман заказать из Китая.
Вчера в 15:07
#
tellurian
+2129
tellurian Yuri Konst
С пошлиной или пошлина сверху? Про какие модели речь?
Вчера в 16:31
#
Yuri Konst
+23
Yuri Konst tellurian
Vivo X200 например. На Озоне 50к + пошлина.
Вчера в 22:02
#

Читайте также