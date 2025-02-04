Начались продажи неубиваемого HONOR X9c с емким аккумулятором и «умной» камерой





HONOR X9c, доступный смартфон с флагманскими характеристиками уже появился на полках ретейлеров. До 17 февраля покупателей ждут скидки и подарки. HONOR X9c, доступный смартфон с флагманскими характеристиками уже появился на полках ретейлеров. До 17 февраля покупателей ждут скидки и подарки. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

HONOR X9c 12+256 ГБ — 40 990 руб

HONOR X9c 8+256 ГБ — 38 990 руб

Новый HONOR X9c обладает стильным дизайном и задает новые стандарты выносливости корпуса и экрана. 5-звездочный сертификат SGS Premium Performance подтверждает, что смартфон останется целым даже при падении с двухметровой высоты на экран или заднюю спинку. А благодаря материалам повышенной прочности и усиленной амортизирующей конструкции, на боковых гранях не останется и царапины.AMOLED-экран HONOR Eye Comfort диагональю 6,78 дюйма с разрешением 1.5К обладает пиковой яркостью до 4000 нит, поддерживает частоту обновления 120 Гц и широкий цветовой охват DCI-P3. Для комфортного взаимодействия доступны флагманские технологии защиты зрения, включая «Динамическую яркость», «Циркадный ночной экран» и ШИМ-частоту 3840 Гц.При толщине корпуса 7,98 мм, HONOR X9c весит всего 189 граммов, что делает его одним из самых компактных смартфонов в своем классе. Высочайшую автономность обеспечивает кремний-углеродный аккумулятор на 6600 мА·ч, который стойко переносит как жару, так и холод.HONOR X9c оснащен основной камерой 108 МП с оптическим «стабом» и съемкой AI Motion Sensing. Среди прочих фишек, есть автоматический захват движения, улучшение качества фото и видео на ходу или при недостаточном освещении. Смартфон также поддерживает три режима портретной съемки, а для редактирования снимков можно воспользоваться AI-ластиком.Смартфон поступил в продажу в М.Видео, Эльдорадо, DNS, МТС, Мегафон, Билайн, Ситилинк, Ozon и Яндекс Маркет.С 4 по 17 февраля действует скидка 4000 рублей, наушники HONOR CHOICE Earbuds S7 в подарок, расширенное сервисное обслуживание с бесплатной заменой экрана и задней панели в течение года, а также дополнительный год гарантии.