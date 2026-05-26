В «М.Видео» начались продажи ультратонкого планшета HUAWEI MatePad Mini весом 255 граммов

Розничная сеть «М.Видео» объявила о начале продаж нового компактного планшета HUAWEI MatePad Mini, который сочетает мобильность смартфона и функциональность полноценного планшета. Устройство получило 8,8-дюймовый гибкий OLED-экран HUAWEI FullView с антибликовым покрытием PaperMatte, разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Гц. Толщина корпуса составляет всего 5,1 мм, а вес — 255 граммов, что позволяет удерживать планшет одной рукой и брать его в поездки. Спрос на эту новинку в каналах продаж более чем в два раза превысил первоначальные ожидания ритейлера.Планшет оснащён батареей ёмкостью 6400 мА·ч с кремниевым анодом. Она обеспечивает до 15,5 часов воспроизведения видео, а технология быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge в турборежиме позволяет полностью зарядить устройство за 60 минут. Устройство получило основную камеру на 50 МП и фронтальную на 32 МП с интеллектуальной обработкой изображения, поддержкой шумоподавления и оптимизации для сканирования документов. Экран PaperMatte имеет сертификат SGS по защите от усталости глаз профессионального уровня версии 2.1 и сертификат TÜV Rheinland Full Care Display 3.0, а антибликовое нанопокрытие устраняет до 99% световых помех.HUAWEI MatePad Mini представлен в двух конфигурациях: версия PaperMatte с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти стоит 57 999 рублей, а модель с 8 ГБ и 256 ГБ — 50 999 рублей. При покупке на старте продаж действуют скидки: 10 000 рублей для старшей версии и 9 000 рублей для младшей, а в подарок предоставляется чехол-книжка. В будущем этот аксессуар можно будет приобрести отдельно за 4 999 рублей. Планшет доступен в двух цветах — «зелёный шалфей» и «графитовый чёрный».