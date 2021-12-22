



Компания LG показала монитор с необычным соотношением сторон — 16:18. Он называется DualUp предназначен для тех, кто подолгу работает с контентом, и, по словам производителя, позволяет избежать боли в шее.



Монитор обладает матрицей диагональю 27,6 дюйма с разрешением 2560×2880 пикселей, максимальной яркостью 300 нит и 98-процентным покрытием спектра DCI-P3. Он оснащён подставкой Ergo, которая крепится к столу и почти не занимает на нём место. Два порта HDMI позволяют подключить к нему два компьютера.







DualUp поддерживает разделение экрана на две части, как при работе с двумя отдельными мониторами. Идея заключается в том, что на монитор такого форм-фактора помещается столько же контента, как на два монитора, расположенных вертикально, поэтому пользователю не нужно поворачивать голову, а это снижает нагрузку на шею и позволяет работать дольше, не ощущая дискомфорта и головной боли.



Полноценная презентация этой новинки состоится в начале января на выставке CES. Тогда же будет раскрыта стоимость монитора и дата начала его продаж.







