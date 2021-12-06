Начиная с сегодняшнего дня на AliExpress началась новогодняя распродажа. В рамках акции можно приобрести технику Apple со скидкой. Мы собрали полезные ссылки, а еще промокоды.
iPhone 12 мини 128 ГБ — от 49 990 р.
Для получения такого ценника нужно применить промокод WOWNY5000. Диагональ дисплея составляет 5,4 дюйма, а защищает его панель Ceramic Shield. Смартфон работает на процессоре A14 Bionic. Есть поддержка аксессуаров MagSafe и съемки 4K видео в формате Dolby Vision.
iPhone XS 64 ГБ (как новый) — от 34 990 р.
Для получения такой стоимости применяем в корзине промокод WOWNY5500. Это официально восстановленный смартфон. Все такие изделия проходят процедуру проверки Apple и упакованы в новую коробку со свежей комплектацией. Официальная гарантия — 1 год. Диагональ OLED-экрана — 5,8 дюйма, а за производительность отвечает чип A12 Bionic.
Apple Watch Series 3 42 мм — от 15 290 р.
Для получения такого ценника используйте промокод LETSGO3200. Часы защищены от воды, есть GPS. Закрывайте кольца активности и ведите здоровый образ жизни.
AirPods Pro — от 17 279 р.
Наушники Apple с системой активного шумоподавления. Есть возможность управления воспроизведением с помощью нажатий и функция беспроводной зарядки.
Все остальные товары Apple со скидкой вы можете найти в соответствующем разделе распродажи. Количество единиц технике может быть ограничено.
Промокоды для новогодней распродажи на AliExpress
- 100NEWYEAR — скидка 100 рублей при заказе от 1000 р.
- 250NEWYEAR — скидка 250 рублей при заказе от 2500 р.
- 500NEWYEAR — скидка 500 рублей при заказе от 5500 р.
- NEWYEAR700 — скидка 700 рублей при заказе от 7700 р.
- NEWYEAR1000 — скидка 1000 рублей при заказе от 11 000 р.
- NEWYEAR1300 — скидка 1300 рублей при заказе от 15 000 р.
- NEWYEAR1700 — скидка 1700 рублей при заказе от 20 000 р.
- NEWYEAR4000 — скидка 4000 рублей при заказе от 45 000 р.
- NEWYEAR5300 — скидка 5300 рублей при заказе от 60 000 р.
- NEWYEAR6300 — скидка 6300 рублей при заказе от 70 000 р.
Промокоды для раздела «Одежда и обувь»
- OWHQ130 — скидка 130 рублей при заказе от 1000 р.
- OWHQ380 — скидка 380 рублей при заказе 3000 р.
- OWHQ600 — скидка 600 рублей при заказе 5000 р.
- OWHQ1000 — скидка 1000 рублей при заказе 8000 р.
- OWHQ1500 — скидка 1500 рублей при заказе 12 000 р.
- OWHQ2300 — скидка 2300 рублей при заказе 18 000 р.
- OWHQ3000 — скидка 3000 рублей при заказе 24 000 р.
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