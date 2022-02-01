



Компания Craob представила концепт ноутбука, который называется Craob X и выгодно отличается на фоне других портативных компьютеров. Он начисто лишён каких-либо портов, а заряжается от примагничивающегося адаптера.



Craob X обладает корпусом толщиной 7 мм (примерно как у смартфонов, а то и меньше) и условно безрамочным экраном диагональю 13,3 дюйма с разрешением 4K и миниатюрным круглым вырезом для веб-камеры. Масса ноутбука не превышает 900 г.



Для зарядки и питания используется адаптер, примагничивающийся к верхней крышке. В этот адаптер встроен USB-хаб с разъёмами USB Type-C, USB Type-A и Thunderbolt, кардридер и 3,5-мм аудиовыход. Интернет подключается только через Wi-Fi (поскольку Ethernet-порт отсутствует), а подключить периферию (например, мышь) можно к зарядному доку или через Bluetooth.







Зарядный док тоже довольно необычен. Он может питать устройства через USB-порты, даже когда сам отключен от розетки — через встроенный в ноутбук аккумулятор.



Craob хочет воплотить этот концепт в реальность и планирует оснастить ноутбук процессором Intel 12-поколения вплоть до Core i7-1280P с графикой Iris Xe, оперативной памятью объёмом до 32 ГБ и твердотельным накопителем NVMe объёмом до 2 ТБ. Когда он появится в продаже и сколько будет стоить, пока неизвестно.







