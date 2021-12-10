





В рамках новогодней распродажи на AliExpress можно успеть приобрести флагманские наушники Xiaomi Mi TWS 2 Pro за 5029 рублей. Сейчас расскажем о них чуть подробнее и, что нужно сделать, чтобы получить такой прайс.Гибридная система шумоподавления позволяет достичь эффективности до 35 дБ. Чистую передачу голоса обеспечивают три одновременно работающих микрофона. Есть режим прозрачности для общения с собеседниками не вынимая наушников.В каждом наушнике большие 12-миллиметровые передают широкий диапазон частот создают высокую детализацию звучания. В комплекте с гаджетом амбушюры трех размеров. Для передачи сигнала используется Bluetooth 5.0.Корпус наушников защищен по стандарту IPX4. Время автономной работы до 28 часов вместе с зарядным футляром. Для подзарядки используется разъем USB-C.Стоимость Xiaomi Mi TWS 2 Pro без скидки составляет 7409 рублей, а если взять купон продавца и применить промокодв корзине, то наушники можно урвать за 5029 рублей. Количество промокодов и товара ограничено.