



Сайт svetapple.sk обнаружил в утёкшем недавно в сеть коде iOS 14 очень интересную находку. Она подтверждает, что в разработке у Apple находится смартфон с относительно узкой рамкой и без выреза в верхней части экрана.



Схематическое изображение этого устройства найдено в инструкции, где рассказывается о правильном способе установке SIM-карты. Дизайнеры даже нарисовали рендер, который показывает, как может выглядеть такой iPhone.







Впервые смартфон с «чёлкой» появился у Apple в 2017 году с выпуском iPhone X. Все последующие модели наследовали эту особенность конструкции. По слухам, смартфоны, которые Apple выпустит во второй половине этого года, тоже будут оснащаться таким вырезом, а в более отдалённых планах компании — реализация технологии, которая позволит встроить фронтальную камеру и сенсоры, необходимые для работы сканера лиц Face ID, непосредственно в экран. Прозрачные камеры для смартфонов уже существуют, но пока не нашли широкого применения на рынке. Впрочем, может найтись более простое решение — встроить камеру и прочие сенсоры в верхнюю грань рамки над экраном.



Аналитики также говорят, что Aple собирается наладить выпуск смартфонов, полностью лишённых каких-либо физических портов. Зарядка и передача данных на них будет осуществляться без использования кабеля. Не исключено, что у Apple уже есть прототипы подобного устройства, но его разработка может задержаться из-за мер, принятых компанией для борьбы с коронавирусом.







