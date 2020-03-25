Сайт svetapple.sk обнаружил в утёкшем недавно в сеть коде iOS 14 очень интересную находку. Она подтверждает, что в разработке у Apple находится смартфон с относительно узкой рамкой и без выреза в верхней части экрана.
Схематическое изображение этого устройства найдено в инструкции, где рассказывается о правильном способе установке SIM-карты. Дизайнеры даже нарисовали рендер, который показывает, как может выглядеть такой iPhone.
Впервые смартфон с «чёлкой» появился у Apple в 2017 году с выпуском iPhone X. Все последующие модели наследовали эту особенность конструкции. По слухам, смартфоны, которые Apple выпустит во второй половине этого года, тоже будут оснащаться таким вырезом, а в более отдалённых планах компании — реализация технологии, которая позволит встроить фронтальную камеру и сенсоры, необходимые для работы сканера лиц Face ID, непосредственно в экран. Прозрачные камеры для смартфонов уже существуют, но пока не нашли широкого применения на рынке. Впрочем, может найтись более простое решение — встроить камеру и прочие сенсоры в верхнюю грань рамки над экраном.
Аналитики также говорят, что Aple собирается наладить выпуск смартфонов, полностью лишённых каких-либо физических портов. Зарядка и передача данных на них будет осуществляться без использования кабеля. Не исключено, что у Apple уже есть прототипы подобного устройства, но его разработка может задержаться из-за мер, принятых компанией для борьбы с коронавирусом.
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Даже звонилка выходит на весь экран, в каком году живут эти люди?
А мультиоконность?! В 2020 выходить из ютуба чтоб проверить почту?! Эпл, але?!!
Но зато когда включается фонарик на его иконке кнопочка включения на рукоятке уезжает вверх. 😊
Это в вообще что? Намеренное занижение функционала? Ну уж явно не то что даст превосходство над андройдом.
iPhone рулит,
Ведро👎🏻
Говорю я как владелец сяоми-бомжофон(перешитый мною на пиксель экспириенс) — который уже сейчас без чёлки и не надо ждать полгода и всё это время сосать-сосать на яблоко )
Не знаю, будто смотришь на красивую женщину, а у неё одного глаза нет)