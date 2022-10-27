Наконец-то достойный конкурент макбукам! Представлен Xiaomi Book Air 13 толщиной 12 мм





Компания Xiaomi представила ноутбук Book Air 13. Он стал идейным продолжателем линейки Mi Notebook, которая не пополнялась с 2019 года, хотя и была очень популярна среди фанатов бренда.



Book Air 13 стал самым тонким и лёгким ноутбуком Xiaomi — при толщине корпуса 12 мм и массе 1,2 кг. Ноутбук получил экран диагональю 13,3 дюйма с матрицей OLED E4, разрешением 2880×1800 пикселей, частотой обновления 60 Гц, яркостью до 600 нит, полным охватом спектра DCI-P3 и защитой закалённым стеклом Gorilla. Он поворотный и сенсорный, благодаря чему устройство также можно использовать в качестве планшета, в том числе со стилусом.







В качестве аппаратной платформы используется процессор Intel 12-го поколения (Core i5-1230U или Intel Core i7-1250U), 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5, SSD-накопитель объёмом 512 ГБ и модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. За звук отвечают 8 динамиков с пространственным звучанием, разблокировать систему можно встроенным в кнопку включения сканером отпечатков пальцев, а общаться по видеосвязи через 8-мегапиксельную веб-камеру. Заряда аккумулятора хватает на 12 часов работы в режиме воспроизведения видео, мощность зарядного адаптера — 65 Вт.



При покупке по предзаказу Xiaomi Book Air 13 с Intel Core i5-1230U стоит в Китае 4999 юаней (около 42 300 рублей), а с Intel Core i7-1250U — 5599 юаней (около 47 500 рублей). Продажи начнутся 31 октября.

