Нам такое не надо: Редкий прототип iPhone вживую показал новые кнопки







Коллекционер редких прототипов под ником AppleDemoYT поделился в соцсетях видеороликом с самым уникальным из современных ‌iPhone, с помощью которого Apple тестировала новый тип кнопок. Коллекционер редких прототипов под ником AppleDemoYT поделился в соцсетях видеороликом с самым уникальным из современных ‌iPhone, с помощью которого Apple тестировала новый тип кнопок. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Источник отмечает, что получил смартфон с предприятия по переработке электроники. ‌Таинственный iPhone‌ Vesica Piscis уникален тем, что на нем нет логотипа Apple. Вместо него — символ, похожий на два полумесяца. Он уже встречался на прототипах гаджетов Apple, включая AirTag, поэтому в подлинности девайса нет никаких сомнений.Прототип состоит из компонентов от ‌iPhone‌ 13 Pro и iPhone 14 Pro, хотя в нём также есть детали, которые не принадлежат ни одному из этих девайсов. Обратите внимание на кнопки громкости и питания — они не щёлкают при нажатии, но в них реализована тактильная обратная связь (Haptic). Предполагалось, что такие кнопки появятся в iPhone 15, но этого так и не произошло.Гравировка на торце предполагает, что устройство находилось на стадии Ranger и использовалось для полевых испытаний. При включении ‌iPhone‌ отображает сообщение о завершении инициализации микроконтроллера, а при подключении к Mac он помечается как «Bender», что, по-видимому, является отсылкой к культовому мультсериалу Futurama.Судя по серийному номеру, девайс было изготовлен в мае 2021 года. AppleDemoYT считает, что этот прототип был разработан для тестирования экспериментальных функций или кнопок. При этом он не является прототипом какой-либо конкретной модели iPhone.