Нарваться на поддельные видеокарты RTX 4080 и RTX 4090 стало намного проще

Александр



В Китае появились в продаже очень странные модели видеокарт —  мобильные версии NVIDIA GeForce RTX 4080 и RTX 4090, неофициально переделанные в десктопные. Используемые в них чипы не предназначены для настольных компьютеров, они ориентированы на ноутбуки и неттопы.

Такие видеокарты устанавливаются в слоты PCI-Express, но их производительность, конечно же, значительно ниже, чем у полноценных десктопных ускорителей. Китайские умельцы создают их на основе платы RTX 4080m (процессор AD104 с 7424 ядрами CUDA и 12 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6 при тепловыделении до 175 Вт). Также есть вариант на базе RTX 4090m (чип AD103 с 9728 ядрами CUDA и 16 ГБ видеопамяти при том же уровне рассеивания тепла).



К преимуществам этих видеокарт относится гораздо более доступная цена, пониженное требование к охлаждению, низкий уровень шума и экономичность в потреблении электроэнергии. Компания NVIDIA, конечно же, не давала разрешение на использование её процессоров в таких изделиях, но вряд ли как-то будет мешать продажам.

Эти видеокарты стоят в несколько раз дешевле десктопных вариантов, поэтому они очень привлекательны не только для геймеров с небольшим бюджетом, но также для перекупов и мошенников. Покупателям стоит быть внимательными, чтобы не нарваться на них под видом полноценных моделей RTX 4080 и RTX 4090, производительность которых гораздо выше.

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Комментарии

YABLOKOFON
+43
YABLOKOFON
Ну это не совсем уж и подделки просто ноутбучные для десктопа адаптируют
Сегодня в 15:39
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tellurian
+2781
tellurian
Есть примеры цен? Не уверен, что разница в разы.
Сегодня в 16:01
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