Нарваться на поддельные видеокарты RTX 4080 и RTX 4090 стало намного проще

В Китае появились в продаже очень странные модели видеокарт — мобильные версии NVIDIA GeForce RTX 4080 и RTX 4090, неофициально переделанные в десктопные. Используемые в них чипы не предназначены для настольных компьютеров, они ориентированы на ноутбуки и неттопы.
Такие видеокарты устанавливаются в слоты PCI-Express, но их производительность, конечно же, значительно ниже, чем у полноценных десктопных ускорителей. Китайские умельцы создают их на основе платы RTX 4080m (процессор AD104 с 7424 ядрами CUDA и 12 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6 при тепловыделении до 175 Вт). Также есть вариант на базе RTX 4090m (чип AD103 с 9728 ядрами CUDA и 16 ГБ видеопамяти при том же уровне рассеивания тепла).
К преимуществам этих видеокарт относится гораздо более доступная цена, пониженное требование к охлаждению, низкий уровень шума и экономичность в потреблении электроэнергии. Компания NVIDIA, конечно же, не давала разрешение на использование её процессоров в таких изделиях, но вряд ли как-то будет мешать продажам.
Эти видеокарты стоят в несколько раз дешевле десктопных вариантов, поэтому они очень привлекательны не только для геймеров с небольшим бюджетом, но также для перекупов и мошенников. Покупателям стоит быть внимательными, чтобы не нарваться на них под видом полноценных моделей RTX 4080 и RTX 4090, производительность которых гораздо выше.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым