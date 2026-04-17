Наши гаджеты: чем пользуется Иван Остапенко — главный редактор Hi-Tech Mail

Мы продолжаем знакомить вас с экспертами мира технологий. Наш новый собеседник — Иван Остапенко, главный редактор Hi-Tech Mail, автор канала «Гектор валит (или нет)», заядлый путешественник и ценитель аналоговой фотографии. Специально для iGuides.ru Иван рассказал, какие гаджеты двигаются вместе с ним по жизни.
Содержание• Знакомьтесь, Иван Остапенко
• Смартфоны
• Ноутбук
• Наушники
• Планшет
• Электронная книга
• Смарт-часы
• Телевизор
• Робот-пылесос
Знакомьтесь, Иван Остапенко
Фото: Hi-Tech Mail
Иван Остапенко — человек, который знает о гаджетах всё и даже чуточку больше. Именно он стоит у руля Hi-Tech Mail в роли главного редактора. Иван — «технарь» до кончиков пальцев. В его арсенале два диплома МАИ (Московский авиационный институт), так что в устройстве сложных систем он как птица в небе. В свободное от работы время главный по гаджетам ценит магию момента и ту самую честную эстетику старой доброй фотопленки.
Его жизнь — это движение, поэтому, если в календаре выдался месяц без перелетов или спонтанных поездок, он считает, что время потрачено зря. Для него путешествия — это подзарядка, источник вдохновения и нескончаемый поток историй для своего канала «Гектор валит (или нет)».
Смартфоны
Мой основной смартфон — iPhone 17 Pro. Перешел на него с iPhone 15 Pro, там было ужасное время работы, а «семнашка» живет очень долго. Нравится компактный размер, стабильное (пусть и не лучшее) качество фото и отличная видеосъемка. Но из-за сложностей с пополнением Apple ID, удалением санкционных приложений, невозможностью платить касанием — пользоваться им хочется все меньше.
На тестах все время разные смартфоны, уже 1,5 месяца хожу с Huawei Mate 80 Pro. Великолепная камера, нравится и дизайн, и дисплей. И свой «Face ID». И платить им можно, и все сервисы работают (да, Google — тоже). Красота. Но все же привычка сильна: не хватает MagSafe, Dynamic Island, eSIM. И еще по мелочи. На мой взгляд, сейчас оптимальный флагман — Honor Magic 8 Pro.
Ноутбук
Мой основной рабочий инструмент уже 4 года — MacBook Pro 14 на M1 Pro с 16 ГБ оперативки и накопителем на 1 ТБ. Перешел на него после 30 лет жизни с Windows и возвращаться не хочу. Как «железяка» тут для меня идеально все — от экрана и клавиатуры до тачпада и портов. По софту тоже все шустро, хоть есть моменты, к которым не могу привыкнуть. Но это мелочи. Главное — летает.
Если и буду обновляться, то на точно такой же, только с новым процессором. Но ценник на новые «маки» с M4 и M5 сейчас лютый, а производительности M1 Pro мне хватает с головой. Поэтому не вижу смысла спешить. Батарея «просела» до 78%, поменял — снова как новый. Ну, не считая внешний вид: царапин и сколов очень много.
НаушникиУ меня три модели наушников под разные задачи:
• AirPods Pro 3 — для рабочих созвонов и поездок налегке;
• Sony WH-1000XM6 — для долгих поездок и работы без посторонних шумов;
• Nothing Ear (3) — для тренажерного зала.
Мне нравятся AirPods Pro 3: отлично звучат, прекрасная шумоизоляция, достаточно хорошие микрофоны и идеальный (для затычек) режим прозрачности. Но после AirPods Pro 2 не нравятся амбушюры: вроде мой размер — но давят уши, не могу долго пользоваться. Берешь поменьше — шумоизоляция работает хуже.
Поэтому для долгих поездок, перелетов беру полноразмерные Sony WH-1000XM6. В них могу сидеть по 10 часов подряд — ничего не натирает, голова не устает. Для меня тут идеальный шумодав, отличный звук (люблю басы, слушаю рок, понимаю, что не для всех) и даже неплохие микрофоны. Складная конструкция позволяет спрятать в небольшой сумке, наушники не занимают много места в рюкзаке.
Nothing Ear (3) использую для тренажерки не потому что они плохие. Это отличные наушники — от звучания до эргономики. Просто я специально взял вторые наушники, чтобы не перекладывать AirPods из сумки в сумку каждый раз. Начал с первого поколения Nothing Ear и теперь каждый год обновляюсь на новые — очень нравятся, не выпадают из ушей при активных упражнениях.
Планшет
Уже год пользуюсь Huawei MatePad Pro 12,2 PaperMatte. Что меня влюбило с первого взгляда, так это матовый дисплей. Он тут не портит качество изображения, реально спасает от бликов и приятный на ощупь. Вместе с клавиатурой превращается в ноутбук, я часто беру его с собой поработать в кафе или во время коротких поездок: в большинстве моих задач он заменяет макбук.
Электронная книга
На день рождения подарили Amazon Kindle 12-го поколения. Перед этим я сам много кому советовал и дарил, но жаба душила взять себе. Наконец — вкусил. И дело даже не в «магии» Kindle, а в том что этот гаджет реально мотивирует читать. Мне проще взять тонкую, легкую «читалку» в дорогу или включить ее дома. Не всегда удобно таскать 400-страничный талмуд, искать подходящее освещение. «Потом почитаю» превращается в «уже год не читал книги». А здесь под рукой, как смартфон. Всем рекомендую. Не обязательно брать 12-е поколение, Kindle 11 и даже 10 отлично подходят для этих целей.
Смарт-часы
Как и в случае со смартфонами, на тестирование часто попадают смарт-часы и фитнес-браслеты. В один момент устал от хилой автономности Apple Watch и перешел на серию Huawei Watch GT. В данный момент хожу с Watch GT 5 Pro. Минимум 4 дня работы со всеми включенными функциями и внешний вид, близкий к классическим часам. Для меня это важнее, чем избыточные умные функции.
Телевизор
Много лет у меня дома стоял телевизор с IPS матрицей, но глаз косился на OLED. Но дорого. Но идеальный черный цвет и широкий динамический диапазон. Но дорого. В какой-то момент, когда цена заметно просела, решился взять LG OLED C2 на 55 дюймов — и с тех пор ни разу не пожалел. Кроме звука, здесь все идеально. Отличное качество изображения, понятная WebOS, пульт-указка LG Magic Remote и стабильно работающий AirPlay. В связке с PlayStation 5 вообще красота.
Только звук хромает, что решается саундбаром или объемной аудиосистемой. Смысла переходить на поколение C5 не вижу, да и цены на OLED улетели в космос: даже мой C2 сейчас можно продать по цене покупки. Инвестиция, получается. А перейти на телевизоры других брендов — значит, получить компромиссы и в чем-то даже потери.
Робот-пылесос
Долго искал компромиссное решение для «пассивной» уборки пыли. Конечно, хотелось бы держать дома робот-пылесос со станцией самоочистки, с выдвижными тряпками и даже с «щупальцем» для носков. Но это 100+ тыс. рублей.
Компромиссным решением стал Dreame Bot W10. В первую очередь понравился компактный и стильный дизайн самой станции. Ее удобно и просто обслуживать, а сам робот неплохо пылесосит и качественно моет пол. Да, до углов не дотягивается, но хорошо определяет помехи, не оставляя много пустого пространства, и иногда поражает, с какой настойчивостью перелезает через препятствия.