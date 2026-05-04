Наши гаджеты: чем пользуется Леонид Воробьев — главный редактор онлайн-журнала iChip

Кто не первое десятилетие следит за движением технологий, наверняка помнят глянцевую обложку Chip с ярким содержанием и дисками в отдельном пакетике. Леонид Воробьёв, главный редактор iChip — онлайн-инкарнации журнала и новый собеседник iGuides.ru, рассказал о гаджетах, которые окружают его в повседневной жизни.
Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides
Содержание• Знакомьтесь, Леонид Воробьев
• Смартфон
• Колонки
• Смарт-часы
• Наушники
• Пауэрбанк
• Бритва / триммер
Знакомьтесь, Леонид Воробьёв
Леонид Воробьёв — главный редактор портала iChip. В мире, где каждый второй — техно-эксперт, Леонид сохраняет редкое сочетание глубокой экспертизы и здравого скепсиса. Поглощает гигабайты информации о софте, а разложить сложные вещи по полочкам — суперсила, которой он овладел в совершенстве. Никаких заковыристых терминов ради терминов — всё доступно и по делу. Главный вектор — технологии должны упрощать жизнь, а не превращать её в непроходимый квест. Поэтому он и его команда делают всё, чтобы мы не тратили лишние деньги и время на ерунду, а выбирали только то, что действительно работает.
В шутку (но это не точно) Леонид признается, что его бешеный темп работы — это способ не дать нейронкам и умным пылесосам обойти себя в гонке по уровню IQ. И пока счет явно на его стороне! Впрочем, гаджеты — не единственная страсть Лёни: в личном YouTube-канале он разбирает ошибки, делится советами и лайфхаками при строительстве дома.
Смартфон
С давних пор я был фанатом Xiaomi — очень прикольным был, например, Xiaomi Mi 8 Pro с прозрачным корпусом. Потом на рынок вышел realme и сразу заявил, что (в переводе с маркетингового на русский) «всех порвет». Я в это слабо верил, но стало интересно, и я купил, кажется, realme 3. Итого вот уже лет 6 я с этим брендом. Сейчас у меня realme GT 8 Pro, я поменял на него свой GT 7 Pro чисто из профессионального интереса (хотя «семерка» до сих пор нравится больше). Операционка приятная, снимает неплохо (пусть и не совсем на флагманском уровне), батарея держит нормально.
В целом мне бы хватило и номерной серии — я не геймер, так что высокая производительность не нужна. Экраны и батареи сейчас и в среднем классе хороши, разве что телевик предлагают не все модели в этом сегменте. А он для меня просто принципиально важен — в прошлом я много снимал на фотокамеру и терпеть не могу широкоугольники. Около 80% снимков я делаю именно на телевик. У realme GT 8 Pro оптический зум 3х — я считаю, идеально.
КолонкиКогда деревья были большими, а поставки американских/европейских брендов в Россию — официальными, я пользовался только JBL. Но в прошлом году сделал для себя два открытия.
Во-первых, это Soundcore Boom 3i. Маленькая яркая колонка с отличными басами да и звучанием в целом.
На пикники и прочие выезды стал брать именно ее вместо «традиционной» JBL Charge 4.
Во-вторых, (неожиданно) это Greenworks GPT-MNBS. Да ладно, буквы можете не запоминать, потому что это единственная колонка у этого отнюдь не музыкального бренда. Фишка ее в том, что она может питаться и от сети, и от аккумуляторов Greenworks 24 В, которые используются в электроинструменте. Сейчас я занят строительством дома, и около 70 % электроинструмента у меня как раз Greenworks — разумеется, с аккумуляторами.
Звучит колонка более-менее прилично, можно таскать с собой по комнатам, в которых работаешь. Корпус легко отмывается, и с зарядкой проблем нет — просто поменял аккумулятор и слушаешь дальше.
Смарт-часы
Терпеть не могут тяжелые хронометры — что механические, что умные. Знаю, есть люди, которые тащатся от этого, но это точно не я. Именно поэтому всегда ходил с браслетами — сначала с Xiaomi, потом с Huawei. Носимые устройства Huawei вообще считаю образцовыми с их невероятной автономностью в отличие от...
Huawei Watch Fit 4 Pro стали первыми часами, которые мне комфортно носить. Легкие, почти как браслет, плюс большой яркий экран. Надел их для теста, теперь ношу не снимая (в буквальном смысле).
НаушникиНе знаю что не так с моими ушами, но подобрать подходящие TWS-наушники всегда было сложно. Идеально подошли Jabra Elite 65t, периодически ношу их до сих пор, хотя они и без шумодава.
В фитнес-клубе использую Haylou PurFree Buds с заушной дугой — фончиком играют отлично.
Но как основные — realme Buds Air 6 Pro. Идеальная для меня посадка, хорошие звук и шумодав. Кстати, не сочтите за рекламу, но у realme Buds отличная эргономика. Знаю как минимум двоих знакомых, кто также не мог подобрать TWS под свои уши, но realme Buds подошли.
Накладные «уши» тоже есть — Marshall Major IV. Идеальные, если вам повезет купить оригинал.
ПауэрбанкПауэрбанк мне нужен скорее для зарядки ноутбука, чем смартфона. И далеко не каждый способен выдать те самые 65 Вт, которые жаждет мой лэптоп. Нашел отличный вариант — Baseus Blade 2.
Мне он зашел тем, что имеет необычную для мобильного аккумулятора плоскую форму, при этом выдает до 65 Вт при емкости 12 000 мАч. Такую «банку» можно положить в ноутбучное отделение рюкзака или просто сумку с ноутбуком, и он не будет выпирать, как обычные «кирпичи». Единственная проблема — нет разъема USB-A, но он мне не очень-то и нужен.
Бритва / триммер
Уже лет 10 как хожу с бородой — точнее, короткой бородкой. Долгое время мучился укорачивая длинну триммером, потом окончательно подравнивая контур безопасной бритвой. Потом открыл для себя Philips One Blade — это триммер с настолько тонким лезвием, что обеспечивает чистоту практически как после электрической бритвы. С тех пор пользуюсь только ей для подравнивания контура. Триммером ровняю длину — у меня жесткие и толстые волосы на лице, поэтому One Blade берёт не все.
Есть проблема: поиск оригинальных лезвий к One Blade превращается в квест. Судя по отзывам на маркетплейсе, 80% предложений — это паль. Сам однажды купил подделку, которая уже «из коробки» рвала волосы. Так что изучаю отзывы прежде чем купить.