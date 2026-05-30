Наши гаджеты: чем пользуется техноблогер Павел Хмурчик

Продолжаем знакомить вас с лучшими техноблогерами и экспертами из мира гаджетов. Наш новый собеседник — Павел Хмурчик, автор одноименных YouTube и Telegram-каналов, а также разговорного шоу «Хмурый подкаст». Специально для iGuides.ru Паша собрал целую обойму гаджетов, которыми пользуется лично и считает лучшими из лучших.
Содержание• Знакомьтесь, Павел Хмурчик
• Смартфон
• Ноутбук
• Наушники
• Мышь
• Внешний аккумулятор
• Часы
Знакомьтесь, Паша Хмурчик
Павел Хмурчик — харизматичный белорусский техноблогер, который доказывает, что о гаджетах можно и нужно говорить простым, понятным языком. На старте контент создавался буквально «на коленке», но страсть к девайсам и упорство сделали свое дело. Его главная фишка — только честные рецензии и обзоры на основе личного опыта без нудной терминологии. Все гаджеты и аксессуары тестируются в реальных условиях, а рассказы о них разбавляют историями из жизни и отменный юмор. Сейчас Паша активно набирает аудиторию в YouTube и Telegram, а также является ведущим канала «Хмурый подкаст».
Смартфон
В данный момент и последние полгода я обладатель последней самсунговской раскладушки — Samsung Fold 7. Не то чтобы я могу советовать этот смартфон — автономность ужасная, а возможности камеры для такой цены оставляют желать лучшего. Но я взял его исключительно чтобы попробовать пожить с ним долгое время в реальной жизни. И как формат этот фолд, наверное, один из лучших вариантов. А вообще, я каждую неделю меняю смартфон, поэтому назвать его моим основным будет не совсем корректно. Скорее тушка для подсъемов и некоторых финансовых приложений.
Ноутбук
Сейчас у меня первый в моей жизни MacBook, а именно MacBook Pro на M4 Max (до этого полжизни прожил на ASUS-ах и между ними переключался на буки Xiaomi). Взял его по одной простой причине: люди вокруг меня доказывали — это упростит мою жизнь в монтажной программе, в которой я провожу 30-40 часов в неделю. Лукавить не буду — они были правы. Но к моему ASUS Tuf Gaming я все равно возвращаюсь почти каждый день, мне там удобнее работать с изображениями и файлами через подключенный смартфон. Привычку пальцем не заткнешь.
НаушникиВообще у меня их аж четверо: двое затычек, одни полноразмерные и одни мониторные.
Для повседнева 90% времени я использую Nothing Ear (3). У меня было и первое поколение, и второе, а сейчас перешел на третье.
Наверное, так и остался бы на втором, если бы они не развалились у меня прямо в ухе в свое время.
Как запасные, если вдруг не уследил и разрядились Nothing, я таскаю realme air buds 7 pro.
Также моей отдельной любовью с первого взгляда стали полноразмерные Nothing Headphone (1). До Sony им конечно далеко, но я фанат эстетики и их неидеальность полностью нивелируется тем, как я себя в них ощущаю. Да, я жертва промышленного дизайна и эмоций.
Ну и уже много лет для работы я использую легендарные Sony MDR7506. Они выпускаются неизменно с 1991 года, и это не просто так.
Это баланс звука и удобства. А удобство в таком типе наушников это один из самых важных пунктов. Будь у них лучший звук на планете, но какой в этом смысл, если ты не можешь просидеть в них больше двух часов? А в них я могу жить сутками не снимая. Ну, и как бонус отличный звук.
Мышь
У меня Logitech MX master 3s. Мне как-то подарила ее жена, и с того момента это уже вторая мышь. Я так привык к этой заразе, что буду покупать их до тех пор, пока они не закончатся на складах. Тут нет объяснений почему именно она, но все варианты, что были у меня «до», как будто и не существовали.
Внешний аккумулятор
У меня 6-летняя старенькая банка от Redmi на 20.000 мАч. Сейчас на этот кирпич даже смотреть стыдно, ведь такой объем в 2026 впихивают в корпуса сильно меньше и легче, но у меня руки не доходят потратиться на новый. Сломался бы уже наконец, и я бы обновил. А он нет — работает и все тут.
Планшет
Вот чем я пользуюсь редко, так это планшетом. Обычно когда укатываю куда-то, или как второй монитор. У меня для этих целей уже скоро как год OnePlus Pad 3. Живучий, с очень хорошим звуком и дисплеем. Плюс у OnePlus есть хорошая программка для работы с Маком и дублированием.
Часы
Я обожаю часы, но признаю только классику. Хотя долгое время отходил с Samsung Watch 6 Classic — наверное, лучшими смарт-часами, что я когда-либо пробовал. Но классика мое все. У меня небольшая коллекция, и почти все, кроме тех что у меня на руке, это часы мануфактур из Беларуси. А те что на руке — это подарок семьи Hamilton Ventura. Я когда впервые посмотрел «Людей в Черном», мечтал о них. И это мечта жила со мной очень много лет. Поэтому для меня это не просто часы, а нечто большее — мечта, осуществленная родными.