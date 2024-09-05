Нашли идеальную док-станцию для iPhone и AirPods. Стильно, продумано, бесплатно

Дизайн над которым работал известный инженер из Braun можно создать у себя дома.
Если вы в восторге от горизонтального режима ожидания для iPhone, но так и не придумали как его удобно использовать, то ютубер Скотт Ю-Ян продумал все за вас. В поисках референса в книгах по дизайну, он нарвался на электронный будильник DN40 фирмы Braun. Модель выпускалась в 1976 году и была создана промышленным дизайнером Дитером Рамсом. Именно ее автор ролика и взял за основу создания 3D-чертежей.
Идея гениальна и проста — внутрь полого корпуса вставляются две magsafe-зарядки: на переднюю панель для смартфона и под верхнюю крышку для наушников.
У Скотта на руках был только iPhone 15 Pro и корпус будущей док-станции создавался для него. Однако готовый 3D-шаблон пришлось доработать. Чтобы не выковыривать айфон из выемки, энтузиаст добавил кнопку, при нажатии которой гаджет слегка выталкивается, а затем легко достается руками.
Созданный макет был выложен в открытый доступ. Его можно распечатать самому при наличии 3D-принтера дома. К слову, дизайн настолько понравился пользователям, что они создали аналогичные чертежи и для других моделей, а также активно делятся опытом создания и полезными советами.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым