Что подарить фанату техники Apple со стажем, который скупает все новинки прямо на старте продаж? Порадовать такого человека можно различными подписками на всякие полезные сервисы, в том числе и на пакет Apple One, но иногда хочется преподнести презент, который будет с помощью тактильных ощущений будет вызывать приятные воспоминания о событии или человеке. В таком случае на помощь придут необычные и топовые аксессуары. Мы прошерстили Instagram и нашли несколько очень достойных вариантов.
Nomad
Бренд Nomad хорошо известен любителям качественных аксессуаров для iPhone или Apple Watch. Сравнительно недавно компания представила серию кожаных чехлов с поддержкой MagSafe. Их стоимость начинается с 50 долларов, а заказать можно на официальном сайте. У компании также в наличии имеется большой выбор чехлов для iPad.
Помимо кейсов для iPhone и iPad, можно порадовать себя или близких защитными футлярами из кожи для наушников AirPods. Их стоимость составляет 35 долларов.
Также у Nomad имеется серия беспроводных зарядок из качественных материалов. К примеру, с помощью Base Station можно одновременно заряжать iPhone, AirPods и Apple Watch.
А подкрепить такой набор можно с помощью брутальных ремешков для Apple Watch из черной, темно-коричневой или светлой кожи. Также у Nomad есть серии спортивных, металлических и титановых браслетов. Все они выглядят стильно, лаконично и прекрасно дополнят любой гардероб.
Bullstrap
Этот американский бренд также в первую очередь специализируется на кожаных аксессуарах. У производителя имеются в наличии кейсы для серии iPhone 12 с поддержкой MagSafe.
Можно собрать сетап в единой цветовой гамме, добавив к чехлу кардхолдер и кожи черного или коричневого цвета, а также защитный футляр для AirPods и ремешок к Apple Watch.
Стоимость чехлов для iPhone начинается от 60 долларов, для AirPods — от 40. Что касается ремешков для Apple Watch, за аксессуары из кожи производитель просит 90 долларов, а ценник металлического варианта начинается с 99$. У Bullstrap также в наличии имеются готовые бандлы.
Mujjo
В портфолио этого бренда помимо аксессуаров для мобильных устройств также имеются чехлы для MacBook и перчатки, работающие с сенсорными экранами. Чтобы немного разнообразить классические расцветки мы взяли из каталога производителя кожаный кейс для iPhone 12 Pro темно-зеленого цвета. Стоимость такого аксессуара составляет от 50 долларов.
У Mujjo несколько вариантов чехлов для iPhone, среди которых имеются аксессуары со специальным отделом под карту.
К примеру, вот такой чехол для 16-дюймового MacBook Pro обойдется в 75 долларов.
Что касается перчаток, то стоимость аксессуара из кожи составляет 100 долларов. Также у Mujo имеется в наличии варианты из текстиля с более доступными ценниками.
RhinoShild
За брендом RhinoShild стоит компания Evolutive Labs, которая была основана студентами Кембриджского университета в апреле 2012 года. В создании аксессуаров применяется многолетний опыт в области материаловедения. Первые продукты компании запускались с помощью краудфандиноговых кампаний на Kickstarter. Производитель позиционирует свои аксессуары с точки зрения легкости и защищенности.
Компания не ограничивается производством чехлов только для iPhone, в каталоге RhinoShild имеются аксессуары для AirPods, Apple Watch, Samsung, OnePlus, Google Pixel, Huawei и это еще не всё.
Incase
Этот бренд был основан в 1997 года. История Incase тесно переплетается с продукцией Apple. Основываясь на принципы хорошего дизайна производитель старается создавать вневременные аксессуары для защиты устройств.
В портфолио Incase аксессуары для iPhone, MacBook, зеркальных камер, дронов, GoPro, а также сумки для путешествий и рюкзаки.
Стоимость такого металлического кейса для AirPods Pro составляет 30 долларов.
Oakywood
Бренд Oakywood специализируется на изготовлении аксессуаров ручной работы из дерева, которые не только эстетичны, но и функциональны. В производстве используются только экологически чистые материалы.
Oakywood основали два брата. Им с детства нравилась обработка дерева, поскольку их отец владел столярной мастерской. Первым эскизом и самостоятельным проектом одного из братьев Матеуша Хаберни была деревянная док-станция для iPhone. Таким образом родилась идея создать собственную компанию. Он сделал сайт и выставил на нём в продажу свои первые аксессуары, которые получили восторженные отзывы покупателей.
Вскоре Матеушу пришлось удовлетворять высокий спрос на свою продукцию — так появилась Oakywood, а каталог компании значительно расширился и в него вошли: подставки для ноутбуков, деревянные чехлы для смартфонов, док-станции и другие аксессуары.
Стоимость деревянного кейса для AirPods составляет 45 долларов.
Чехлы из дерева для серии iPhone 12 с поддержкой MagSafe обойдутся в 45 долларов за штуку.
Garten
Замыкает нашу подборку российский бренд Garten, который специализируется на изготовлении чехлов для iPhone и Samsung из дерева из смолы. По словам производителя, все аксессуары делаются в единственном экземпляре.
Такой кейс смотрится довольно необычно и может стать интересным презентом.
Некоторые сочетания материалов выглядят завораживающе.
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Грин пис, вы гдеееее????