Компания Samsung раскрыла показатели продаж складного смартфона Galaxy Fold. Изначально она ожидала, что ей удастся реализовать 500 тысяч устройств, но спрос превзошёл ожидания в два раза.
С сентября до начала декабря Samsung реализовала миллион экземпляров Galaxy Fold. Поначалу этот смартфон продавался только Южной Корее, США, Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре, а затем география продаж значительно расширилась. Спрос на него был очень высокий, устройства из первых партий резервировались по предзаказам практически моментально.
В октябре Galaxy Fold появился в России. Компании Samsung пришлось приостановить приём заявок уже через три дня. Все смартфоны были раскуплены ещё до появления в наличии, а к старту продаж компания привезла в нашу страну дополнительный тираж устройств.
В США Galaxy Fold стоит 1980 долларов, а в России 159 990 рублей. «Есть миллион людей, который хотят использовать этот продукт за $2000», — заявил президент Samsung Electronics Юнг Сон.
Galaxy Fold оснащён складным экраном: в сложенном состоянии у него диагональ 4,6 дюйма, а в раскрытом — 7,3 дюйма. Благодаря этому, устройство можно использовать как смартфон или как планшет. В этой модели установлен процессор Snapdragon 855, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ флеш-хранилища.
Продажи Galaxy Fold должны были начаться весной, но несколько раз переносились. Некоторые журналисты, получившие Galaxy Fold на обзор в апреле, приняли верхний полимерный слой экрана за защитную плёнку, попытались снять его и повредили матрицу. Компания признала этот недочёт и устранила его, внеся конструктивные изменения в некоторые элементы.
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