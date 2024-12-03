На маркетплейсах продаются поддельные зарядки Apple. Насколько они ужасные?





Пользователь «Хабра» с ником Tirarex приобрёл на Ozon зарядное устройство A2347, которое выдавалось за оригинал от Apple, но стоило в три раза дешевле, чем обычно. В описании товара приводилась ссылка на сертификат от ООО «Эпл Рус», но чуда не произошло — в реальности ему прислали фейк, хоть и довольно качественный. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Сертификат от Роасккредитации хотя и был подлинным, но с истёкшим сроком действия. Кроме того, нет никакой гарантии, что на проверку сдавался один товар, а в продажу поступает совершенно другой.Внешний вид коробки почти полностью соответствовал оригиналу, выдавало разве что более низкое качество печати. Был даже язычок в верхней части упаковки, служащий показателем, что её ещё никто не вскрывал. Бумажка с инструкцией и информацией о гарантии обрезана с дефектами — не ровно, будто порвана. Вероятно, у плоттера в подвальной типографии затупились лезвия.Если не присматриваться внимательно, то само зарядное устройство очень похоже на настоящее, но фейковость всё же можно разглядеть: имеются небольшие зазоры между металлическими штырями вилки и пластиковой защитой, а пластик внутри USB-порта немного помят, будто кто-то несколько раз пробовал запихнуть туда кабель. Текст в нижней части корпуса с информацией о производителе, сертификации поддерживаемых режимах работы нанесён немного криво, а под макросъёмкой видно, что печать некачественная, некоторые линии в рисунке логотипа Apple пропущены.Корпус неразборный и очень прочный, его пришлось пилить. Начина довольно серьёзная, не как у дешёвых китайских зарядников, с микросхемами, ответственной за переключение режимов заряда, крупными конденсаторами, дросселем, диодами, фильтром от помех и предохранителем.На главной микросхеме нанесено обозначение SC1263K6, именно такая используется в оригинальных блоках питания Apple A2347. Также имеется микросхема со стёртой маркировкой, что на 100% выдаёт подделку, поскольку в оригинале должна быть модель CYPD313, в память которой занесён серийный номер устройства. Мосфеты тоже отличаются: тут SFN3003T, а должен быть AON7428. Китайцы использовали конденсаторы с характеристиками, как у оригинала, но другого производителя — Chenxing вместо Rubicon. Тестирование показало, что у одного из конденсаторов реальная ёмкость в два раза ниже заявленной, а сопротивление в два раза выше того, что должно быть (из-за этого он сильнее греется и может не выдержать нагрузки, лопнув).Между несколькими компонентами были вложены совсем странные вещи — два свинцовых грузика в термоусадке. Их назначение заключается только в том, чтобы подогнать массу этого устройства в точности под оригинал, дабы подделка не выявилась банальным использованием весов.Удивительно, но фейкоделы предусмотрели защиту от излишне любопытных пользователей — с помощью специального устройства можно определить серийный номер зарядного устройства, и он совпадал с тем, что напечатан на корпусе. Этот номер вшит в микросхему с затёртой маркировкой.Tirarex протестировал этот зарядник в работе. На 5 В он отдавал почти 25 Вт, что на 10 Вт больше, чем у оригинала. При перегрузе срабатывала защита — блок питания выключался. То же самое с тестом на 9 В — около 25 Вт в пике вместо 20 Вт и выключение под критически высокой нагрузкой. После часа работы на мощности 20 Вт температура корпуса достигла 55 градусов, что хоть и многовато для подобных устройств, но вполне нормально для электроники в целом. Примечательно, что после этого эксперимента в блоке питания появился постоянный писк, который исчезал только после отключения от розетки.Tirarex был удивлён качеством подделки, особенно тем, что она стилизована под оригинал не только внешне, но и внутри. Он отметил, что некоторые компоненты отвратительного качества, из-за чего пользоваться этим зарядным адаптером становится опасно. По его мнению, этот товар не стоит внимания, гораздо целесообразнее приобрести зарядку от Baseus или Ugreen, у которых более честная и качественная начинка.