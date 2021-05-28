



Многие люди не покупают электрическую зубную щётку из-за опасения, что она окажется излишне шумной. Да, так бывает, но не все щётки шумят так сильно, чтобы это стало проблемой для вас и окружающих, ведь существуют модели, лишённые этого недостатка.



Одни из самых бесшумных электрических зубных щёток выпускает компания Oclean. Он предлагает несколько моделей — недорогую Air2 и топовую X Pro Elite. В обеих моделях используется запатентованные технологии активного шумоподавления Pure Tone и Wisper Clean, которых нет ни у одного другого производителя подобных щёток.

Многие люди не покупают электрическую зубную щётку из-за опасения, что она окажется излишне шумной. Да, так бывает, но не все щётки шумят так сильно, чтобы это стало проблемой для вас и окружающих, ведь существуют модели, лишённые этого недостатка.Одни из самых бесшумных электрических зубных щёток выпускает компания Oclean. Он предлагает несколько моделей — недорогую Air2 и топовую X Pro Elite. В обеих моделях используется запатентованные технологии активного шумоподавления Pure Tone и Wisper Clean, которых нет ни у одного другого производителя подобных щёток.





Снижение шума означает ещё и уменьшение вибрации от щётки, то есть пользователь избавляется от неприятных ощущений, которые могут возникать при чистке зубов из-за громкого звука, издаваемого щёткой.





Обычно люди чистят зубы утром после пробуждения и вечером перед сном, поэтому шум, издаваемый электрической зубной щёткой, может доставлять дискомфорт вашим близким — тем, что уже спят или ещё не проснулись. Щётки Oclean почти бесшумны, благодаря системе шумоподавления, отмеченной наградой Quite Mark от Noise Abatement Society, они издают вибрацию с громкостью не выше 45 дБ. Это на 30 дБ меньше, чем шум от щёток Oral-B, которые продаются гораздо дороже и шумят намного громче.





Даже если звукоизоляция в вашей квартире не очень хорошая, никто из ваших близких не услышит включенную в ванной щётку Oclean (конечно, если они не находятся в самой ванной). Можно с уверенностью сказать, что щётки этого производителя идеально бесшумные в сравнении с продукцией любых его конкурентов.





Уровень шума, генерируемого щёткой X Pro Elite, самый низкий в индустрии. При этом производителю не пришлось снижать мощность работы зубной щётки, благодаря чему она по-прежнему очень эффективно справляется с чисткой зубов. Возникает интересный эффект: вы включаете щётку, но не слышите вибрацию, хотя щётка готова к использованию. В Oclean X Pro Elite используется безщёточный левитационный моторчик, способный достигать 42 тысяч колебаний в минуту, чего вполне достаточно для быстрой и эффективной чистки зубов. Головка насадки оснащена лучшей в своём классе щетиной производства DuPont.



Пользователи, купившие X Pro Elite и Air2 в отзывах о продукте очень часто отмечают бесшумность щётки.











Oclean предлагает зубную щётку Air2 тем, кто лишь только начал приобщаться таким устройствам. Она дешёвая, тихая и мощная, но достаточно умная. Ею легко пользоваться, и она точно стоит тех денег, за которые продаётся. X Pro Elite гораздо более продвинутая модель, предназначенная для людей, которые тщательно следят за гигиеной зубов и полости рта и хотят выработать привычки для максимально эффективной чистки зубов. Они также понравятся техногикам — людям, которые за новейшими технологиями и по достоинству оценят активный шумодав, беспроводную зарядку и умный функции, вроде оценки эффективности чистки зубов в реальном времени.







При покупке щётки

При покупке щётки Oclean X Pro Elite можно применить промокод IGUIDES для получения скидки 545 рубля (6 долларов). К щётке Oclean Air2 применим промокод ALIKPLATI325 на 325 рублей.





