Native Union представила компактную зарядку для iPhone с Qi2 и необычную подставку под MacBook

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Популярный производитель аксессуаров Native Union выпустил ряд новых полезных устройств для гаджетов Apple.Теперь в ассортименте бренда появился аналог MagSafe Duo Charger, но из более премиальных материалов. Девайс под названием Voyage 2-in-1 позволяет одновременно заряжать iPhone и Apple Watch или AirPods Pro. Причём новинка поддерживает стандарт Qi2, который обеспечивает мощность зарядки до 15 Вт.(Re)Classic Power Bank — «сверхтонкий» внешний аккумулятор с магнитным креплением для iPhone. Номинальная ёмкость составляет 5000 мАч. На корпусе также есть порт USB-C для проводной зарядки других устройств или самого аксессуара.Кожаный коврик и настольная подставка для ноутбука — два новых аксессуара, которые идеально впишутся в любой сетап. Коврик предлагает текстурированную поверхность. Он сделан из эко-материалов. Подставка для ноутбука получила металлическую складную конструкцию. Она позволяет приподнять ноутбук или планшет на высоту до 60 см.Последняя новинка с CES 2024 от Native Union — Slim Charger. Тонкий адаптер питания мощностью 67 Вт с двумя портами USB-C. Главное отличие от большинства других блоков питания — обшивка из мягкого материала премиум-класса.Цены на новые аксессуары пока не раскрываются, но они поступят в продажу в первом квартале 2024 года.