В прошлом году примерно в то же время, аккурат к рождественским и новогодним праздникам компания Apple выпустила полноразмерные беспроводные наушники AirPods Max. Они не стали массово популярны в силу высокой цены, но и провальными их не назовёшь.
По данным Марка Гурмана из Bloomberg, Apple не особо активно работает над вторым поколением AirPods Max, но обновлённая версия наушников наверняка когда-нибудь будет выпущена, и в ней будут устранены недостатки первой модели. Сайт MacRumors предположил, какой может быть обновлённая модель.
Наушники AirPods Max 2 наверняка сохранят прежний дизайн с небольшими изменениями. Например, могут появиться новые цветовые опции, соответствующие актуальной на тот момент линейке iPhone. Также не исключено появление уменьшенной версии, нацеленной на женскую аудиторию. Само собой, начинка наушников тоже может претерпеть изменения: например, появится новый процессор для обработки звука, работающий более эффективно и, как следствие, продлевающий автономность наушников. Apple позиционирует AirPods Max как наушники топового уровня, поэтому вряд ли будет выпускать упрощенную модель, которая стоила бы заметно дешевле.
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