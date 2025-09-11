Найден недостаток iPhone Air, о котором Apple молчит

Найти его можно только в документации к смартфону.

Как и полагали инсайдеры, ради рекордно низкой толщины Apple пожертвовала не только аккумулятором и слотом под сим-карту, но и вторым динамиком. На презентации об это не сказали, чтобы не отпугивать покупателей еще одним компромиссом устройства. Узнать об этом можно из технических характеристик на сайте компании. 

Одинокий динамик расположен в верхней части iPhone Air, как показано на иллюстрации.
Источник:
Apple
