Найден редкий iPad, от которого Apple отказалась. Очень зря





Модель создали, но продавать не стали.

Находкой поделился пользователь X (бывший Twitter) под ником AppleDemoYT известный поиском редких прототипов «яблочных» гаджетов. В его руках оказался iPad 2011 года с установленной SwitchBoard — прошивкой для заводских тестов. Внешне устройство повторяет iPad 2012 года, но с меньшим объемом памяти — 8 ГБ вместо 16.До появления iPad 3 ходили слухи, что Apple выпустит iPad 2 на 8 ГБ памяти, но в итоге компания скорректировала цены и бюджетный планшет так и не появился на рынке.