Найден редкий iPad, от которого Apple отказалась. Очень зря

Артем
rhdzrhdh.png

Модель создали, но продавать не стали.

Находкой поделился пользователь X (бывший Twitter) под ником AppleDemoYT известный поиском редких прототипов «яблочных» гаджетов. В его руках оказался iPad 2011 года с установленной SwitchBoard — прошивкой для заводских тестов. Внешне устройство повторяет iPad 2012 года, но с меньшим объемом памяти — 8 ГБ вместо 16. 

вряверяевряер.png

До появления iPad 3 ходили слухи, что Apple выпустит iPad 2 на 8 ГБ памяти, но в итоге компания скорректировала цены и бюджетный планшет так и не появился на рынке.

Вышла iOS 26.0.1. Что нового?

Шухрат
+173
Шухрат
И в чём особенность этого iPad?
Сегодня в 14:02
tellurian
+2632
tellurian Шухрат
8Гб памяти. На рынке такого не было. Молодец, кто убедил отказаться.
20 минут назад
