Найден способ безлимитно печатать на принтерах HP

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Компания HP — одна из тех, что предпочитают зарабатывать не на устройствах, а на расходных материалах. Её принтеры стоят относительно недорого, однако использовать в них картриджи сторонних производителей или перезаправлять картриджи HP не получается из-за DRM-защиты.Пользователь YouTube с ником Jay Summet показал, как можно обойти эту защиту, причём метод поистине хакерский. Он подключил к плате на оригинальном картридже HP перехватчик, осуществляющий атаку man-in-the-middle, что позволило модифицировать информацию о количестве напечатанных страниц, заставляя принтер думать, что оригинальный картридж всегда новый.DRM-защита может быть вредна для экологии и кошелька пользователя. Дело в том, что это своеобразный счётчик, который позволяет принтеру печатать не более строго установленного количества страниц, несмотря на то, что в картридже ещё может оставаться большое количество тонера. Фактически такой картридж пригоден к использованию, но компании HP по очевидным причинам выгоднее, чтобы пользователь приобрёл новый расходник.Jay Summet пообещал раскрыть подробности об этом лайфхаке. После этого любой желающий сможет просто перезаправлять картридж новым тонером вместо того, чтобы покупать новый расходник всякий раз, когда напечатано определённое количество страниц.