Найден суперудобный зарядник — хоть из розетки, хоть бери с собой

На AliExpress появился зарядник, который можно использовать как дома, так и вне помещений. Будучи воткнутым в розетку он питает гаджеты прямо из электрической сети, а когда вы вынимаете его, он превращается в портативный пауэрбанк.
Вилка под китайскую розетку, а если у вас такой нет, дополнительно придётся приобрести переходник (благо, он стоит копейки). Один из кабелей прочно вставлен в корпус этого зарядника, его можно использовать в качестве ремешка для переноски, тем более, что он довольно прочный за счёт нейлоновой оплётки.
Что касается мощности, она зависит от способа подключения и не превышает 65 Вт хоть на один выход USB Type-C, хоть сразу на два. Такой мощности хватит даже для того, чтобы запитать ноутбук. Оставшийся уровень заряда отображается на мини-экране.
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