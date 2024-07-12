Найден тот самый человек, который ежедневно пользуется Apple Vision Pro

Фархад
AVP // iGuides

Глава Apple Тим Кук рассказал в интервью The Sun, что он регулярно использует гарнитуру Apple Vision Pro «во всех аспектах повседневной жизни».

Конкретный сценарий использования Vision Pro — просмотр Apple TV+. Кук сказал, что посмотрел с помощью гарнитуры весь третий сезона «Теда Лассо».

«Возможность занять то положение, в котором я хочу быть — разлечься на кровати и разметить экран на потолке – это невероятный опыт. И, конечно же, это 100-футовый экран (1200 дюймов). Я имею в виду, что уровень развлечений, который он обеспечивает, просто потрясающий», — заявил глава Apple.

Также Кук подчеркнул, что многозадачность в Vision Pro «более эффективна» из-за поддержки нескольких окон, которые можно разместить в физическом пространстве пользователя.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Безусловно, такой опыт сложно объяснить словами, поэтому Кук порекомендовал потенциальным покупателям сходить в Apple Store и примерить гарнитуру на себя. Отдельного внимания заслуживают пространственные фотографии и видео, которые позволяют пользователям заново пережить воспоминания.

«Интересно наблюдать за людьми, за их реакцией. Многие из них плачут», — добавил Тим.

Мы в iGuides не разделяем восторг Тима Кука, и считаем Apple Vision Pro самой бесполезной игрушкой 2024 года. Если вы пропустили наш обзор гарнитуры, то обязательно почитайте его. 
-2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Apple показала короткометражный фильм «¡Suerte!». Его сняли на iPhone 15 Pro
Названа веская причина дождаться iPhone 17 Pro Max и не обращать внимания на iPhone 16 Pro Max
Все побегут скупать iPhone 16 только из-за одной фичи. Apple в этом уверена

Рекомендации

Рекомендации

Nokia N90×Nothing: смартфон, о котором можно только помечтать
DNS два с половиной года ремонтировал ноутбук. Покупатель судился — и был удивлён решением
Xiaomi выпустила удлинитель, который невозможно не захотеть

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+1529
tellurian
Сказать не значит делать.
На его месте многие так сказали. Как ещё привлечь покупателей?
Продукт сырой, дорогой.
Продажи в разы ниже, чем планировали.
7 минут назад
#