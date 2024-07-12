Найден тот самый человек, который ежедневно пользуется Apple Vision Pro

Глава Apple Тим Кук рассказал в интервью The Sun, что он регулярно использует гарнитуру Apple Vision Pro «во всех аспектах повседневной жизни».
Конкретный сценарий использования Vision Pro — просмотр Apple TV+. Кук сказал, что посмотрел с помощью гарнитуры весь третий сезона «Теда Лассо».
«Возможность занять то положение, в котором я хочу быть — разлечься на кровати и разметить экран на потолке – это невероятный опыт. И, конечно же, это 100-футовый экран (1200 дюймов). Я имею в виду, что уровень развлечений, который он обеспечивает, просто потрясающий», — заявил глава Apple.
Также Кук подчеркнул, что многозадачность в Vision Pro «более эффективна» из-за поддержки нескольких окон, которые можно разместить в физическом пространстве пользователя.
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Безусловно, такой опыт сложно объяснить словами, поэтому Кук порекомендовал потенциальным покупателям сходить в Apple Store и примерить гарнитуру на себя. Отдельного внимания заслуживают пространственные фотографии и видео, которые позволяют пользователям заново пережить воспоминания.
«Интересно наблюдать за людьми, за их реакцией. Многие из них плачут», — добавил Тим.Мы в iGuides не разделяем восторг Тима Кука, и считаем Apple Vision Pro самой бесполезной игрушкой 2024 года. Если вы пропустили наш обзор гарнитуры, то обязательно почитайте его.