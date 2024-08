Найдена лучшая зарядка для iPhone, AirPods и Apple Watch — Nomad Stand One Max Qi2

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Популярный производитель аксессуаров Nomad представил новую зарядную станцию для нескольких устройств — Stand One Max с поддержкой технологии Qi2.Stand One Max оснащен вертикальным стендом для iPhone, небольшой шайбой для Apple Watch и площадкой Qi для зарядки AirPods. Сам аксессуар получился довольно компактным. Он занимает мало места на столе. При этом девайс заряжает iPhone на мощности до 15 Вт, что по сути идентично мощности зарядки ‌MagSafe‌.Nomad Stand One Max сделана из металла и выпускается в двух расцветках: серебристой и чёрной. Разумеется, iPhone можно прицепить к магнитам в портретном или альбомном режиме, чтобы запустить режим ожидания. Угол наклона зарядки не регулируется.Новая зарядка Nomad Stand One Max Qi2 уже доступна в некоторых странах по цене $150‌. В комплект входит только сама база и кабель USB-C. Адаптер питания придётся докупать отдельно.